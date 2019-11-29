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    Збірна України з фрістайлу підготувала крутий виступ на Кубок Європи (відео)

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    Новий змагальний сезон збірна України розпочинає в гарному настрої - Збірна України з фрістайлу підготувала крутий виступ на Кубок Європи (відео)
    Новий змагальний сезон збірна України розпочинає в гарному настрої

    Змагання стартують вже сьогодні у Фінляндії

    29-30 листопада у фінському Руці відбудеться Кубок Європи з лижного фрістайлу. Старанно готувалися до змагань українські спортсмени, які вже сьогодні вступають в боротьбу за медалі у синхронному фрістайлі. Відео із залаштунків тренувального процесу поділилася Федерація лижного спорту України:

    «Синхронні стрибки у виконанні спортсменів збірної команди України з фрістайлу акробатика. Видовищно, чи не так?», - так підписане відео сторінці федерації у Facebook

    Кубок Європи Збірна України лижний спорт
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