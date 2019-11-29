Збірна України з фрістайлу підготувала крутий виступ на Кубок Європи (відео)



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Новий змагальний сезон збірна України розпочинає в гарному настрої

Змагання стартують вже сьогодні у Фінляндії

29-30 листопада у фінському Руці відбудеться Кубок Європи з лижного фрістайлу. Старанно готувалися до змагань українські спортсмени, які вже сьогодні вступають в боротьбу за медалі у синхронному фрістайлі. Відео із залаштунків тренувального процесу поділилася Федерація лижного спорту України: