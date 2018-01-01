МОК може дати Бйорндалену персональну квоту для участі в Пхьончхані-2018
- Сьогодні, 20:51
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Ігри в Пхьончхані можуть стати сьомими Іграми для Бйорндалена,
Міжнародний олімпійський комітет (МОК) розглядається можливість надання персональної квоти норвезькому біатлоністу Уле Ейнару Бйорндалену для участі в Пхьончхані-2018.
Про це повідомляє NRK.
Восьмикратний олімпійський чемпіон і найтитулованіший спортсмен в історії зимових Ігор не увійшов до складу норвезької команди на Пхьончхані-2018.
У поточному сезоні спортсмен виступив в восьми особистих гонках Кубка світу, де став 18-м, 31-м, 18-м, 28-м, 46-м, 52-м, 46-м і 42-м.
Для попадання в олімпійський склад було потрібно один раз потрапити в топ-6 або ж двічі - в топ-12.
Олімпійські ігри-2018 можуть стати сьомими для Бйорндалена, першими були Ігри-1994 року в Ліллегаммері.
Джерело: ua.tribuna.com