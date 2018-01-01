МОК може дати Бйорндалену персональну квоту для участі в Пхьончхані-2018

Ігри в Пхьончхані можуть стати сьомими Іграми для Бйорндалена,

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) розглядається можливість надання персональної квоти норвезькому біатлоністу Уле Ейнару Бйорндалену для участі в Пхьончхані-2018. Про це повідомляє NRK. Восьмикратний олімпійський чемпіон і найтитулованіший спортсмен в історії зимових Ігор не увійшов до складу норвезької команди на Пхьончхані-2018. У



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Уле Ейнар Бйорндален. Фото: Telegraph

Ігри в Пхьончхані можуть стати сьомими Іграми для Бйорндалена,

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) розглядається можливість надання персональної квоти норвезькому біатлоністу Уле Ейнару Бйорндалену для участі в Пхьончхані-2018.

Про це повідомляє NRK.

Восьмикратний олімпійський чемпіон і найтитулованіший спортсмен в історії зимових Ігор не увійшов до складу норвезької команди на Пхьончхані-2018.

У поточному сезоні спортсмен виступив в восьми особистих гонках Кубка світу, де став 18-м, 31-м, 18-м, 28-м, 46-м, 52-м, 46-м і 42-м.

Для попадання в олімпійський склад було потрібно один раз потрапити в топ-6 або ж двічі - в топ-12.

Олімпійські ігри-2018 можуть стати сьомими для Бйорндалена, першими були Ігри-1994 року в Ліллегаммері.

Джерело: ua.tribuna.com