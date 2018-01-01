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    МОК може дати Бйорндалену персональну квоту для участі в Пхьончхані-2018

    Ігри в Пхьончхані можуть стати сьомими Іграми для Бйорндалена,
    Міжнародний олімпійський комітет (МОК) розглядається можливість надання персональної квоти норвезькому біатлоністу Уле Ейнару Бйорндалену для участі в Пхьончхані-2018. Про це повідомляє NRK. Восьмикратний олімпійський чемпіон і найтитулованіший спортсмен в історії зимових Ігор не увійшов до складу норвезької команди на Пхьончхані-2018. У
    • Сьогодні, 20:51
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    Уле Ейнар Бйорндален. Фото: Telegraph
    Уле Ейнар Бйорндален. Фото: Telegraph

    Ігри в Пхьончхані можуть стати сьомими Іграми для Бйорндалена,

    Міжнародний олімпійський комітет (МОК) розглядається можливість надання персональної квоти норвезькому біатлоністу Уле Ейнару Бйорндалену для участі в Пхьончхані-2018.

    Про це повідомляє NRK.

    Восьмикратний олімпійський чемпіон і найтитулованіший спортсмен в історії зимових Ігор не увійшов до складу норвезької команди на Пхьончхані-2018.

    У поточному сезоні спортсмен виступив в восьми особистих гонках Кубка світу, де став 18-м, 31-м, 18-м, 28-м, 46-м, 52-м, 46-м і 42-м.

    Для попадання в олімпійський склад було потрібно один раз потрапити в топ-6 або ж двічі - в топ-12.

    Олімпійські ігри-2018 можуть стати сьомими для Бйорндалена, першими були Ігри-1994 року в Ліллегаммері.

    Джерело: ua.tribuna.com

    Олімпійські Ігри біатлон Міжнародний олімпійський комітет МОК
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