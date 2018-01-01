МОК може не допустити до Олімпіади-2018 усіх російських спортсменів, які виступали у Сочі-2014

Остаточне рішення повинні оголосити до кінця тижня

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) може скоротити команду російських спортсменів за підсумками перевірки, яку у вівторок, 23 січня, провела незалежна комісія Міжнародного олімпійського комітету під керівництвом француженки Валері Фурнейрон. Підсумки тестів розгляне спеціальна комісія OARIG, яка і прийме остаточне рішення по атлетам з Росії.



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Фото Reuters

Остаточне рішення повинні оголосити до кінця тижня

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) може скоротити команду російських спортсменів за підсумками перевірки, яку у вівторок, 23 січня, провела незалежна комісія Міжнародного олімпійського комітету під керівництвом француженки Валері Фурнейрон.

Підсумки тестів розгляне спеціальна комісія OARIG, яка і прийме остаточне рішення по атлетам з Росії.

Остаточний склад російської делегації оголосять до 28 січня.

Як заявило джерело в олімпійському комітеті РФ, «під скорочення» можуть потрапити чемпіони сочинських Ігор – у тому числі Вік Вайлд, Катерина Боброва, Дмитро Соловйов та Ілля Черноусов.

«Найгірший варіант – якщо зі списку російських олімпійців викреслять всіх спортсменів, які брали участь в Іграх-2014 у Сочі, а це досить значний список. Це і спортсмени, і тренери», - заявило джерело.

У МОК при цьому вже заявили, що на Олімпіаду можуть не потрапити навіть атлети, до яких немає допінгових претензій.

Зазначається, що на думку російських експертів і спортсменів, «рішення не пускати у Пхьончхан спортсменів, які нічим не скомпрометували себе, має абсолютно політичний контекст».

Раніше у МОК пояснили, чому не допустили до Олімпіади відомих російських спортсменів.

Зимові Олімпійські ігри у південнокорейському Пхьончхані пройдуть з 9 по 25 лютого.

Джерело: Известия