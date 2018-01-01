У МОК пояснили, чому не допустили до Олімпіади відомих російських спортсменів
- Сьогодні, 16:34
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За словами члена МОК, вони не виконали певні встановлені критерії
Член Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Кристина Клостер відповіла на питання щодо недопущення деяких російських спортсменів на Олімпіаду у Пхьончхані.
За її словами, біатлоніст Антон Шипулін і лижник Сергій Устюгов не згадувалися у доповіді Річарда Макларена.
Однак вони все одно не виконали критерії для допуску на Ігри-2018, інформує NRK.
«Одним із критеріїв участі нейтральних атлетів з Росії в Олімпіаді було те, що вони не повинні були бути згадані у доповіді Макларена», - сказала вона.
На запитання, чи означає це, що у МОК думають, що Шипулін та Устюгов були частиною допінг програми, Клостер відповіла: «У мене немає відповіді на це питання».
«Можете звернутися до рішення допінг комісії. Однак якщо їх немає у списках, значить, вони не виконали критерії, які потрібні для допуску», - цитує її «Спорт-Экспресс».
Нагадаємо, п'ять кандидатів у хокейну збірну Росії не допущені до Олімпійських ігор-2018.
Окрім того, МОК не допустив до участі в Іграх-2018 спортсменів основного складу збірної команди РФ з фігурного катання.