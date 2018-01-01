У МОК пояснили, чому не допустили до Олімпіади відомих російських спортсменів

За словами члена МОК, вони не виконали певні встановлені критерії

Член Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Кристина Клостер відповіла на питання щодо недопущення деяких російських спортсменів на Олімпіаду у Пхьончхані. За її словами, біатлоніст Антон Шипулін і лижник Сергій Устюгов не згадувалися у доповіді Річарда Макларена. Однак вони все одно не виконали критерії для допуску на Ігри-2018, інформує NRK.



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За словами члена МОК, вони не виконали певні встановлені критерії

Член Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Кристина Клостер відповіла на питання щодо недопущення деяких російських спортсменів на Олімпіаду у Пхьончхані.

За її словами, біатлоніст Антон Шипулін і лижник Сергій Устюгов не згадувалися у доповіді Річарда Макларена.

Однак вони все одно не виконали критерії для допуску на Ігри-2018, інформує NRK.

«Одним із критеріїв участі нейтральних атлетів з Росії в Олімпіаді було те, що вони не повинні були бути згадані у доповіді Макларена», - сказала вона.

На запитання, чи означає це, що у МОК думають, що Шипулін та Устюгов були частиною допінг програми, Клостер відповіла: «У мене немає відповіді на це питання».

«Можете звернутися до рішення допінг комісії. Однак якщо їх немає у списках, значить, вони не виконали критерії, які потрібні для допуску», - цитує її «Спорт-Экспресс».

Нагадаємо, п'ять кандидатів у хокейну збірну Росії не допущені до Олімпійських ігор-2018.

Окрім того, МОК не допустив до участі в Іграх-2018 спортсменів основного складу збірної команди РФ з фігурного катання.