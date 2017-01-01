МОК пожиттєво дискваліфікував ще п'ятьох російських спортсменів

У Росії відібрали ще кілька нагород домашньої Олімпіади-2014

Міжнародний олімпійський комітету (МОК) оголосив про покарання ще п'ятьох російських спортсменів, які виступали на Олімпійських іграх-2014 у Сочі. У число увійшли скелетоніст Сергій Чудінов, бобслеїсти Олексій Негодайло і Дмитро Труненков, біатлоністки Яна Романова й Ольга Вілухіна. Усі спортсмени визнані винними у порушенні антидопінгових правил



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Росії відібрали ще кілька нагород домашньої Олімпіади-2014

Міжнародний олімпійський комітету (МОК) оголосив про покарання ще п'ятьох російських спортсменів, які виступали на Олімпійських іграх-2014 у Сочі.

У число увійшли скелетоніст Сергій Чудінов, бобслеїсти Олексій Негодайло і Дмитро Труненков, біатлоністки Яна Романова й Ольга Вілухіна.

Усі спортсмени визнані винними у порушенні антидопінгових правил за результатами розслідування комісії Деніса Освальда. Їхні результати на Олімпіаді-2014 анульовані, атлетам довічно заборонено виступати на Іграх.

Негодайло та Труненков на Олімпіаді завоювали золото у заїзді четвірок в екіпажі раніше дискваліфікованого комісією Освальда Олександра Зубкова.

Романова та Вілухіна стали другими у жіночій естафеті. Крім того, Вілухіна взяла срібло у спринті.

Таким чином, у збірної Росії, яка змістилася раніше з першого на третє місце неофіційного командного заліку Сочі-2014, залишилося 24 медалі домашньої Олімпіади: 10 золотих нагород, 5 срібних і 9 бронзових.

Нагадаємо, віце-прем’єр Росії просив проколоти пробірку з сечею українця, щоб виграв російський спортсмен.

Раніше повідомлялося, що Росія опустилася на друге місце у медальному заліку Ігор-2014.

Джерело: Спорт-Экспресс