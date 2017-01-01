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    МОК пожиттєво дискваліфікував ще п'ятьох російських спортсменів

    У Росії відібрали ще кілька нагород домашньої Олімпіади-2014
    Міжнародний олімпійський комітету (МОК) оголосив про покарання ще п'ятьох російських спортсменів, які виступали на Олімпійських іграх-2014 у Сочі. У число увійшли скелетоніст Сергій Чудінов, бобслеїсти Олексій Негодайло і Дмитро Труненков, біатлоністки Яна Романова й Ольга Вілухіна. Усі спортсмени визнані винними у порушенні антидопінгових правил
    • Вчора, 20:44
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    У Росії відібрали ще кілька нагород домашньої Олімпіади-2014

    Міжнародний олімпійський комітету (МОК) оголосив про покарання ще п'ятьох російських спортсменів, які виступали на Олімпійських іграх-2014 у Сочі.

    У число увійшли скелетоніст Сергій Чудінов, бобслеїсти Олексій Негодайло і Дмитро Труненков, біатлоністки Яна Романова й Ольга Вілухіна.

    Усі спортсмени визнані винними у порушенні антидопінгових правил за результатами розслідування комісії Деніса Освальда. Їхні результати на Олімпіаді-2014 анульовані, атлетам довічно заборонено виступати на Іграх.

    Негодайло та Труненков на Олімпіаді завоювали золото у заїзді четвірок в екіпажі раніше дискваліфікованого комісією Освальда Олександра Зубкова.

    Романова та Вілухіна стали другими у жіночій естафеті. Крім того, Вілухіна взяла срібло у спринті.

    Таким чином, у збірної Росії, яка змістилася раніше з першого на третє місце неофіційного командного заліку Сочі-2014, залишилося 24 медалі домашньої Олімпіади: 10 золотих нагород, 5 срібних і 9 бронзових.

    Нагадаємо, віце-прем’єр Росії просив проколоти пробірку з сечею українця, щоб виграв російський спортсмен.

    Раніше повідомлялося, що Росія опустилася на друге місце у медальному заліку Ігор-2014.

    Джерело: Спорт-Экспресс

    Росія допінг Олімпійські Ігри Олімпіада МОК розслідування
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