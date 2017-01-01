Віце-прем’єр Росії просив проколоти пробірку з сечею українця, щоб виграв російський спортсмен

Адвокат Родченкова розповів, що він має багато доказів зустрічі Мутко і Родченкова

Джим Уолден, адвокат екс-глави Московської антидопінгової лабораторії Григорія Родченкова, розповів про участь віце-прем'єра Росії Віталія Мутко в допінг системі, яка, можливо, існувала в країні. Адвокат розповів, що він має багато доказів зустрічі Мутко і Родченкова під час Олімпіади в Сочі-2014. «Можу сказати, що це основна тема показань



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Адвокат Родченкова розповів, що він має багато доказів зустрічі Мутко і Родченкова

Джим Уолден, адвокат екс-глави Московської антидопінгової лабораторії Григорія Родченкова, розповів про участь віце-прем'єра Росії Віталія Мутко в допінг системі, яка, можливо, існувала в країні.

Адвокат розповів, що він має багато доказів зустрічі Мутко і Родченкова під час Олімпіади в Сочі-2014.

«Можу сказати, що це основна тема показань Родченкова, які були представлені комісії Шміда на 50 сторінках», - сказав Уолден.

«Є багато доказів, які я міг би довести до вашого відома. Наприклад, Родченков провів три зустрічі з Мутко в Сочі-2014. Я так зрозумів, Мутко розглядав можливість залишити сочинську лабораторію і після Ігор. Можу навіть сказати, що зустріч проходила в готелі «Азимут». І одного разу там були журналісти», - наголосив адвокат Родченкова.

Уолден зазначив, що існує сотні свідчень, що стосуються Мутко і Нагорних.

«Зустріч проходила в приміщенні з закритим доступом, але там був засклений балкон, де Григорій розмовляв з Мутко і Юрієм Нагорних. Григорій вважає, що репортери могли їх зняти. Мутко прибув в олімпійське селище. У Григорія залишилися записи, які він робив для Мутко. Одна з них розповідає, що може статися після повторного огляду зразків, узятих на Олімпіаді», - продовжив Джим Уолден.

Найбільше адвоката обурив факт, що Родченков просив проколоти пробірку українського спортсмена, щоб сфальсифікувати аналізи.

«Є одна річ, яка мене найбільше обурила і шокувала в розмові, що відбулася в 2013-му році. Передбачалося, що Родченков повинен проколоти пробірку з сечею українського спортсмена, щоб вона виглядала брудною і щоб російський спортсмен переміг. Мій клієнт знайшов причину не робити цього. Про це буде розказано докладніше, коли вийде звіт комісії Шміда », - сказав Уолден.

Нагадаємо, що у Росії розраховують, що Бубка допоможе їхній збірній поїхати на Олімпіаду.

Джерело: sports.ru