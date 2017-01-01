МОК схвалив форму російських спортсменів на Іграх-2018 без триколору і гербу

З форми прибрали російський триколор, герб і логотип Олімпійського комітету Росії (ОКР)

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) схвалив форму для російських спортсменів, які виступатимуть на зимовій Олімпіаді-2018 в Пхьончхані під нейтральним прапором. З форми прибрали російський триколор, герб і логотип Олімпійського комітету Росії (ОКР). Замість них буде тільки емблема OAR - Olympic Athlete from Russia (олімпійський спортсмен з



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З форми прибрали російський триколор, герб і логотип Олімпійського комітету Росії (ОКР)

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) схвалив форму для російських спортсменів, які виступатимуть на зимовій Олімпіаді-2018 в Пхьончхані під нейтральним прапором.

З форми прибрали російський триколор, герб і логотип Олімпійського комітету Росії (ОКР).

Замість них буде тільки емблема OAR - Olympic Athlete from Russia (олімпійський спортсмен з Росії).

Про це розповіла засновник компанії-виробника Анастасія Задоріна.

«Ми не змінили крій, дизайн моделей, але, згідно з вимогами, прибрали триколор, герб, лого ОКР, поставили логотип OAR - Olympic Athlete from Russia», - цитує Задоріну meduza.

Раніше МОК представив логотип «Олімпійських атлетів з Росії», який замінить на їх формі герб Росії, логотип ОКР і прапор країни.

Нагадаємо, МОК допустив Росію до Олімпійських ігор-2018 тільки під нейтральним прапором. А також заборонив атлетам з РФ брати участь в церемонії відкриття змагань.

Відзначимо, що всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) підозрює 300 російських спортсменів у вживанні допінгу.