МОК схвалив форму російських спортсменів на Іграх-2018 без триколору і гербу
- Сьогодні, 16:30
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З форми прибрали російський триколор, герб і логотип Олімпійського комітету Росії (ОКР)
Міжнародний олімпійський комітет (МОК) схвалив форму для російських спортсменів, які виступатимуть на зимовій Олімпіаді-2018 в Пхьончхані під нейтральним прапором.
З форми прибрали російський триколор, герб і логотип Олімпійського комітету Росії (ОКР).
Замість них буде тільки емблема OAR - Olympic Athlete from Russia (олімпійський спортсмен з Росії).
Про це розповіла засновник компанії-виробника Анастасія Задоріна.
«Ми не змінили крій, дизайн моделей, але, згідно з вимогами, прибрали триколор, герб, лого ОКР, поставили логотип OAR - Olympic Athlete from Russia», - цитує Задоріну meduza.
Раніше МОК представив логотип «Олімпійських атлетів з Росії», який замінить на їх формі герб Росії, логотип ОКР і прапор країни.
Нагадаємо, МОК допустив Росію до Олімпійських ігор-2018 тільки під нейтральним прапором. А також заборонив атлетам з РФ брати участь в церемонії відкриття змагань.
Відзначимо, що всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) підозрює 300 російських спортсменів у вживанні допінгу.