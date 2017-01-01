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    МОК схвалив форму російських спортсменів на Іграх-2018 без триколору і гербу

    З форми прибрали російський триколор, герб і логотип Олімпійського комітету Росії (ОКР)
    Міжнародний олімпійський комітет (МОК) схвалив форму для російських спортсменів, які виступатимуть на зимовій Олімпіаді-2018 в Пхьончхані під нейтральним прапором. З форми прибрали російський триколор, герб і логотип Олімпійського комітету Росії (ОКР). Замість них буде тільки емблема OAR - Olympic Athlete from Russia (олімпійський спортсмен з
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    З форми прибрали російський триколор, герб і логотип Олімпійського комітету Росії (ОКР)

    Міжнародний олімпійський комітет (МОК) схвалив форму для російських спортсменів, які виступатимуть на зимовій Олімпіаді-2018 в Пхьончхані під нейтральним прапором.

    З форми прибрали російський триколор, герб і логотип Олімпійського комітету Росії (ОКР).

    Замість них буде тільки емблема OAR - Olympic Athlete from Russia (олімпійський спортсмен з Росії).

    Про це розповіла засновник компанії-виробника Анастасія Задоріна.

    «Ми не змінили крій, дизайн моделей, але, згідно з вимогами, прибрали триколор, герб, лого ОКР, поставили логотип OAR - Olympic Athlete from Russia», - цитує Задоріну meduza.

    Раніше МОК представив логотип «Олімпійських атлетів з Росії», який замінить на їх формі герб Росії, логотип ОКР і прапор країни.

    Нагадаємо, МОК допустив Росію до Олімпійських ігор-2018 тільки під нейтральним прапором. А також заборонив атлетам з РФ брати участь в церемонії відкриття змагань.

    Відзначимо, що всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) підозрює 300 російських спортсменів у вживанні допінгу.

    Росія Олімпійські Ігри WADA прапор Міжнародний олімпійський комітет МОК
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