Російських спортсменів допустили до участі в Іграх-2018 під нейтральним прапором

Російські спортсмени не зможуть виступати в Південній Кореї під прапором країни

Виконком Міжнародного олімпійського комітету (МОК) прийняв рішення допустити збірну Росії на Ігри в Пхьончхані під нейтральним прапором. Діяльність Олімпійського комітету Росії (ОКР) була тимчасово припинена. Російські спортсмени не зможуть виступати в Південній Кореї під прапором країни. МОК запропонував росіянам виступити на Олімпіаді під



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Російські спортсмени не зможуть виступати в Південній Кореї під прапором країни

Виконком Міжнародного олімпійського комітету (МОК) прийняв рішення допустити збірну Росії на Ігри в Пхьончхані під нейтральним прапором.

Діяльність Олімпійського комітету Росії (ОКР) була тимчасово припинена.

Російські спортсмени не зможуть виступати в Південній Кореї під прапором країни.

МОК запропонував росіянам виступити на Олімпіаді під нейтральним прапором.

Після обговорення та затвердження висновків комісій організації під керівництвом Самуеля Шміда і Дениса Освальда, виконавча рада МОК прийняла наступні рішення:

Призупинити дію олімпійського комітету Росії (ОКР).

Запросити окремих російських спортсменів на жорстких умовах на зимові Олімпійські ігри в Пхьончхані 2018.

Ці спортсмени братимуть участь в індивідуальних або командних змаганнях під визначенням «Олімпійський атлет з Росії» .

Вони будуть конкурувати з відповідним написом на формі збірної під олімпійським прапором. Олімпійський гімн буде грати на будь-якій церемонії.

Не акредитувати жодного чиновника з Міністерства спорту Росії на зимові Олімпійські ігри в Пхьончхані 2018 року.

Виключити міністра спорту Віталія Мутко та його заступника міністра Юрія Нагорнюка з будь-якої участі у всіх майбутніх Олімпійських іграх.

Зняти з посади Координаційної комісії в Пекіні 2022 р. Дмитра Чернишенка, колишнього генерального директора Оргкомітету Олімпіади в Сочі 2014 року.

Відкликати з посади Президента ОКР Олександра Жукова як члена МОК, оскільки його членство пов'язане з його посадою Президента олімпійського комітету Росії.

У рішенні також зазначено, що МОК залишає за собою право вживати заходи та накладати санкції на інших осіб, залучених до цієї системи.

Окрім цього, згідно до рішення, ОКР має відшкодувати витрати, понесені МОК на розслідування, і сприяти створенню незалежного органу тестування на загальну суму 15 млн доларів США, з метою підвищення спроможності та цілісності глобальної антидопінгової системи.

Нагадаємо, WADA знайшло докази існування держпрограми допінгу в Росії.

Водночас, Мутко погрожував захищати російських спортсменів «до останнього патрону».

Раніше повідомлялося про те, що ФІФА має намір отримати свідчення інформатора Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) щодо допінгу в російському футболі.

Раніше стало відомо, що через дискваліфікацію спортсменів Росія втратила перше місце в медальному заліку Сочі-2014.

Джерело: УНН