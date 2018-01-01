МОК вивчить можливість спільної участі КНДР і Південної Кореї у відкритті Олімпіади

Розглядається можливість створення єдиної жіночої команди КНДР і Республіки Корея із хокею

Міжнародний олімпійський комітет вивчить прохання дозволити атлетам КНДР і Республіки Корея спільно пройтися під час церемонії відкриття зимової олімпіади в Пхьончхані в лютому 2018 року. Також дві країни розглядають можливість спільно сформувати жіночу команду із хокею. Такі ідеї стали результатом переговорів, які відбулися в Панмунчжоні на



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Розглядається можливість створення єдиної жіночої команди КНДР і Республіки Корея із хокею

Міжнародний олімпійський комітет вивчить прохання дозволити атлетам КНДР і Республіки Корея спільно пройтися під час церемонії відкриття зимової олімпіади в Пхьончхані в лютому 2018 року.

Також дві країни розглядають можливість спільно сформувати жіночу команду із хокею. Такі ідеї стали результатом переговорів, які відбулися в Панмунчжоні на початку цього тижня.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

МОК розгляне дані пропозиції, а також умови щодо участі КНДР у зимовій олімпіаді 20 січня 2018 року. При цьому на сьогодні немає ясності, чи вдасться реалізувати на практиці дві вище згадані ідеї.

До цього команди двох країн спільно брали участь у відкритті низки міжнародних спортивних заходів, починаючи із літніх Олімпійських ігор в Австралії в 2000 році і закінчуючи зимовими Азійськими іграми 2007 року.

Нагадаємо, ХХІІІ зимові Олімпійські ігри 2018 року пройдуть з 9 по 25 лютого в Пхьончхані.

Близько 2500 спортсменів орієнтовно з 90 країн світу розіграють 102 комплекти медалей у 15-ти видах спорту.

КНДР планує відправити на Ігри делегацію спортсменів, чиновників, журналістів та вболівальників,