КНДР таки планує відправити своїх спортсменів на зимову Олімпіаду-2018

Це перші переговори двох країн за останні два з гаком роки.

Представники двох країн провели переговори, перебуваючи в населеному пункті Пханмунджом, який розділений сторонами на дві частини. У Сеулі навіть запропонували збірним КНДР і Південної Кореї об’єднатися на майбутній зимовій Олімпіаді-2018, а також влаштувати людям, яких розділила корейська війна, возз’єднання сімей на відкритті такого



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Переговори у Пханмунджом. Фото: ВВС

Це перші переговори двох країн за останні два з гаком роки.

Представники двох країн провели переговори, перебуваючи в населеному пункті Пханмунджом, який розділений сторонами на дві частини.

У Сеулі навіть запропонували збірним КНДР і Південної Кореї об’єднатися на майбутній зимовій Олімпіаді-2018, а також влаштувати людям, яких розділила корейська війна, возз’єднання сімей на відкритті такого масштабного спортивного заходу.

Реакція представників Північної Кореї на такі ініціативи не уточнюється, проте країна планує відправити на Ігри делегацію спортсменів, чиновників, журналістів та вболівальників, незважаючи на політичні розбіжності.

Варто відзначити, що це перші переговори двох країн за останні два з гаком роки.

З 2015 року відносини двох Корей тільки погіршувалися через випробувань КНДР ядерної зброї.

Нагадаємо, ХХІІІ зимові Олімпійські ігри 2018 року пройдуть з 9 по 25 лютого в Пхьончхані.

Близько 2500 спортсменів орієнтовно з 90 країн світу розіграють 102 комплекти медалей у 15-ти видах спорту.

Джерело: sportarena.com