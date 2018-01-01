МОК заборонив використовувати російський прапор навіть уболівальникам

Користувачі соцмереж бурхливо відреагували на цю інформацію

На Олімпіаді-2018 уболівальникам буде заборонено проносити на спортивні об'єкти прапори країн, які не беруть участі в Іграх. Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив Головний редактор дирекції спортивного мовлення Першого каналу Василь Конов. «Росія не приймає участі в Олімпійських іграх. Тобто формально прапор Росії під забороною



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Користувачі соцмереж бурхливо відреагували на цю інформацію

На Олімпіаді-2018 уболівальникам буде заборонено проносити на спортивні об'єкти прапори країн, які не беруть участі в Іграх.

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив Головний редактор дирекції спортивного мовлення Першого каналу Василь Конов.

«Росія не приймає участі в Олімпійських іграх. Тобто формально прапор Росії під забороною на всіх об'єктах Ігор», - написав він.

Користувачі соцмережі бурхливо відреагували на цю інформацію.

Російські користувачі запропонували взяти на трибуни прапор Сербії, який, як ми знаємо, ідентичний російському, тільки кольори розташовані навпаки.

Нагадаємо, МОК допустив Росію до Олімпійських ігор-2018 тільки під нейтральним прапором. А також заборонив атлетам з РФ брати участь в церемонії відкриття змагань.

Відзначимо, що всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) підозрює 300 російських спортсменів у вживанні допінгу.

Джерело: РБК-Україна