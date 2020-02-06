Молоді зірки НБА змінили прописку у результаті трейду



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Віггінс проти Рассела

Дедлайн приніс цікавий трейд між «Міннесотою» та «Голден Стейт»

Пізно ввечорі, 6 лютого, в НБА наступає дедлайн на трейди, а це означає, що команди, які бажають підсилити ростер або ж зменшити податкове навантаження, мають чи не останню нагоду.

Так вирішили «Міннесота» та «Голден Стейт», які провели трейд за участі зірок першого (ну, добре - майже першого) рангу. Деталі трейду повідомляє інсайдер ESPN Едріан Войнаровскі.

«Міннесота» віддала канадця Ендрю Віггінса, пік першого раунду Драфту-2021 (вірогідно - буде у лотереї) та пік другого раунду Драфту-2022.

«Голден Стейт» відправила у зворотньому напрямку свого олстара - ДіАнджело Рассела, а також Омарі Спеллмана та Джейкоба Еванса у якості довісків.

Відзначимо, що Рассел та Віггінс - обидва мають довготривалі контракти аж до 2023 року - обидва на 117-120 доларів.

«Міннесота» мінулого дня віддала свого головного захисного фахівця у мегатрейді за участі 4 команд. Таким чином команда кардинально пероеформатувала склад навколо своєї головної зірки Карла-Ентоні Тавнза.

Не у програші й «Голден Стейт» - головні зірки команди - Клей Томпсон та Стеф Каррі - нині на лікарняному, тому Андрю Віггінс має купу часу, щоб проявити себе, а вже наступного року босси клубу будуть дивитись - чи лишати вінга у Каліфорнії.





Джерело: Главком СПОРТ