В НБА відбувся обмін в форматі всіх на всіх



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Капела стане одноклубником Леня та з'їсть його час NBA

Одразу 12 гравців цієї ночі змінили свою прописку

В ніч на середу, 5 лютого, в НБА 4 клуби провернули між собой масштабний обмін за участю 12 гравців, а якщо врахувати обмін правами вибору на Драфті - то всіх 15.

Таке в НБА відбувається не часто, бо прорахувати всі нюанси в контрактах та правилах надзвичайно складно - такий трансфер готується довго та надзвичайно марудно, більше того - все може зірватись через примхи хоча б одного з учасників.

Але не цього разу. Ро обмін вже повідомив головний інсайдер НБА Едріан Войнаровські, а то дає гарантію невідоворотності майже в 100%.

Учасниками торгів стала «Атланта Гокс», «Г’юстон Рокетс», «Міннесота Тімберулвз» та «Денвер Наггетс». Останні два коллективи віддали по 4 гравці, що становить майже третину команди.

А ось сам трейд:

Атланта віддала до «Міннесоти» Евана Тьорнера та пік першого вибору на Драфті 2020 (це пік «Брукліна» - може бути у лотереї), натомість отрумала від «Рокетс» центрового Клінта Капелу та контракт бразильця Нене.

Босам «Гокс» викручував руки їх зірковий малюк Трей Янг, що хоче перемагати просто зараз, а доя цього йому потрібен зірковий центр. Таким і буде швейцарець Капела.

Українець Олексій Лень буде його дублером.

Рокетс позбулися непотрібного їм Капели та взяли з «Міннесоти» омріяного вінга Роберта Ковінгтона, звідси ж прийшов данкер Джордан Белл, а також пік другого раунду у якості довіска. «Г’юстон» таким чином позбувся росту, але нині матиме вбивчу п’ятірку маленьких універсалів.

До «Наггетс» прибули травмований Джеральд Грін та пік першого раунду (не лотерейний) - з «Рокетс», а також десант з «Міннесоти» у складі резервістів Шабаза Нап’єра, Ноа Вонлє та Кейта Бейтс-Діопа. Наггетс освіжили лаву запасних та сподіватимуться, що вона допоможе їм у плей-офф.

У «Міннесоті» отаборились Малік Бізлі, чемпіон світу Хуанчо Ернангомес, Джаред Вандербільт з «Денверу», а також згадані вище Тьорнер та топ-пік з «Атланти». «Тімбервулвс» таким чином натякають, що знову будуть добирать молодих талантів та випробовувати терпець своєї зірки - Карла-Ентоні Тавнза.





Джерело: Главком СПОРТ