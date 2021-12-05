Молодий чемпіон світу загинув під час сходження лавини

Рене Хофер тільки почав перемагати на дорослих змаганнях

19-річний Хофер відпочивав з друзями на австрійському курорті

Чемпіон світу і Європи з мотокросу серед юніорів Рене Хофер загинув під час сходження лавини. Спортсмен разом з друзями відпочивав на австрійському гірськолижному курорті.

Як повідомляє The Mirror, під лавину потрапили десятеро гірськолижників-любителів. Шестеро змогли вибратися, а четверо загинули, серед яких опинився Хофер і троє його друзів.

Австрієць Хофер вперше сів на байк в трирічному віці, а в перегонах брав участь з чотирьох років.

Чемпіоном світу і Європи Рене став 2016-го, а цього року перемагав на двох турнірах в Австрії і був другим на чемпіонаті світу FIM MX2.