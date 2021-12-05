Юний гравець «Барселони» втратив свідомість під час матчу

Гаві пройшов обстеження і його відпустили з лікарні

В голову Гаві з близької відстані влучив м'яч

Один з найкращих молодих футболістыв Європи півзахисник «Барселони» Гаві знепритомнів у першому таймі матчу 16-го туру чемпіонату Іспанії з «Бетісом» (0:1). В одному з епізодів в голову гравцю влучив м'яч.

17-річного іспанського гравця відправили до лікарні. Наразі футболіста вже відпустили з медичного закладу. Він почувається добре.

«Барселона» зазнала першої поразки під керівництвом іспанського фахівця Хав'єра Ернандеса (Хаві).