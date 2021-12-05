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    Юний гравець «Барселони» втратив свідомість під час матчу

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    Гаві пройшов обстеження і його відпустили з лікарні - Юний гравець «Барселони» втратив свідомість під час матчу
    Гаві пройшов обстеження і його відпустили з лікарні
    фото з відкритих джерел

    В голову Гаві з близької відстані влучив м'яч

    Один з найкращих молодих футболістыв Європи півзахисник «Барселони» Гаві знепритомнів у першому таймі матчу 16-го туру чемпіонату Іспанії з «Бетісом» (0:1). В одному з епізодів в голову гравцю влучив м'яч.

    17-річного іспанського гравця відправили до лікарні. Наразі футболіста вже відпустили з медичного закладу. Він почувається добре.

    «Барселона» зазнала першої поразки під керівництвом іспанського фахівця Хав'єра Ернандеса (Хаві).

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Барселона Хаві Ернандес
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    Юний гравець «Барселони» втратив свідомість під час матчу