Бою з Ломаченком зажадали два чемпіони

Василь Ломаченко 11 грудня зустрінеться з Річардом Коммі з Гани. В разі успіху український боксер має шанс знову вийти на ринг за чемпіонськими поясами у легкій ваговій категорії. В усякому випадку Джордж Камбосос, який відібрав титули у Тефімо Лопеса, з трьох можливих суперників у наступному поєдинку віддає перевагу Василю.

«Ломаченко виконав велику роботу, щоб отримати всі ці пояси, а потім він програв їх Лопесу. У мене є три варіанти наступного бою. І між Девіном Хейні, Джервонтою Девісом і Василем Ломаченком я б вибрав українця. Я завжди захоплювався його роботою, і хочу дати йому шанс», – сказав Камбосос.

Тим часом Девін Хейні захистив титул тимчасового чемпіона WBC в сутичці з іншим американцем Джозефом Діасом.

JoJo Diaz comes alive in the 4th round #HaneyDiazJr pic.twitter.com/X25ntbjQYB