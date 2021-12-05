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    Бою з Ломаченком зажадали два чемпіони

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    Девін Хейні готовий зустрітися з Василем Ломаченком - Бою з Ломаченком зажадали два чемпіони
    Девін Хейні готовий зустрітися з Василем Ломаченком
    фото з відкритих джерел

    11 грудня українець проведе в США поєдинок з Коммі

    Василь Ломаченко 11 грудня зустрінеться з Річардом Коммі з Гани. В разі успіху український боксер має шанс знову вийти на ринг за чемпіонськими поясами у легкій ваговій категорії. В усякому випадку Джордж Камбосос, який відібрав титули у Тефімо Лопеса, з трьох можливих суперників у наступному поєдинку віддає перевагу Василю.

    «Ломаченко виконав велику роботу, щоб отримати всі ці пояси, а потім він програв їх Лопесу. У мене є три варіанти наступного бою. І між Девіном Хейні, Джервонтою Девісом і Василем Ломаченком я б вибрав українця. Я завжди захоплювався його роботою, і хочу дати йому шанс», – сказав Камбосос.

    Тим часом Девін Хейні захистив титул тимчасового чемпіона WBC в сутичці з іншим американцем Джозефом Діасом.

    Після поєдинку Девін, котрий вже три роки намагається викликати Ломаченка на ринг, знову викликав українця на бій.

    «Я хочу битися тільки з найкращими. Ломаченко, я чекаю на тебе», – сказав після перемоги Хейні.

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    Теги: бокс Василь Ломаченко Теофімо Лопес
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    Бою з Ломаченком зажадали два чемпіони