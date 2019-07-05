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    Монополія Ахметова. Нацрада не дає ліцензії ірландському спортивному каналу через видумані зв’язки з РФ

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    Setanta може так і не стати українською - Монополія Ахметова. Нацрада не дає ліцензії ірландському спортивному каналу через видумані зв’язки з РФ
    Setanta може так і не стати українською
    Setanta

    Складається враження, що в Україні право на показ футболу має лише одна людина

    Член Національної ради з питань телебачення і радіо Олександр Ільяшенко заявив, що ірландський спортивний телеканал Setanta, найімовірніше, не отримає ліцензії на мовлення в Україні.

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    «Навіть якщо таке звернення буде – від них самих або через партнера-провайдера – 99 відсотків, що вони дозволу не отримають. Ми дуже критично ставимося до компаній, які мають ліцензію Роскомнадзору. Не знаю, чи вони транслюються в Росії, але така ліцензія у них є», - сказав Ільяшенко.

    Представник Setanta в Україні Марина Лисенко заперечує інформацію про ліцензію Роскомнадзора.

    «Setanta Sports в РФ ніколи не вела мовлення та ліцензій не отримувала», - сказала Лисенко.

    Нагадаємо, що спортивний телеканал Setanta Sport ірландського медіахолдингу Setanta оголосив про старт в Україні 1 серпня. Його дистриб'ютором буде підрозділ StarLightMedia - компанія StarLightDigital. Перший час мовник буде поширюватися виключно в ОТТ-сервісах (відеопослуги через інтернет).

    Наразі фактично монопольне право на трансляції футбольних матчів має група телеканалів «Футбол», які належать Рінатові Ахметову.

     Читайте також: Колишній капітан збірної України з футболу може працювати на ФСБ

    Джерело: UA-Футбол

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ телебачення Рінат Ахметов Олександр Ільяшенко Setanta
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