Колишній капітан збірної України з футболу може працювати на ФСБ



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Анатолій Тимощук Bigmir.net

Про це натякнула колишня дружина Анатолія Тимощука

Колишній капітан збірної України з футболу Анатолій Тимощук може співпрацювати з російською ФСБ. Про це в інтерв’ю «Футбол 24» розповіла колишня дружина Тимощука Надія Навроцька.

«У нього була можливість працювати в Україні, Німеччині або Казахстані, але він вибрав саме «Зеніт» і навіть після звільнення кількох тренерських штабів продовжує працювати в клубі.

Раніше Толик завжди одягав український прапор після перемоги. З початком війни його можна було побачити з георгіївськими стрічками, але не з українським прапором.

По-друге, у Толіка є прямий доступ до багатьох лідерів української політики і бізнесу: Ринат Ахметов, Григорій Суркіс, Сергій Тарута, Андрій Павелко, Юрій Луценко, Віталій Кличко і не тільки.

Раніше він був знайомий з Віктором Ющенком і Віктором Януковичем, не так давно Петро Порошенко йому навіть подарував нагородний пістолет. Тут донести або дізнатися інформацію, контакти якісь налагодити - це цілком можливо.

І по-третє, коли я зробила перші публічні заяви про розлучення, мені прислали дивні документи про співпрацю з ФСБ. Підтвердити або спростувати їх справжність я не можу, напевно, цим повинні займатися компетентні органи.

Але примітно інше: коли Толік ініціював збір та видачу гуманітарки в Донецьку в 2015-му, місцеві правителі відмовлялися - за його відвідування українських військових в госпіталі. Але потім все чудесним чином вирішилося через Захарченка, що мені підтвердив сам Толік в листуванні», - повідомила Навроцька.

Анатолій Тимощук зіграв 144 матчі в складі збірної України. Тривалий період був капітаном команди.

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