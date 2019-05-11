Одіозний Блаттер готує судовий позов проти ФІФА



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Зепп Блаттер The New York Times

Відсторонений за корупцію екс-президент ФІФА вимагає повернути коштовні годинники на понад 400 тисяч доларів

Колишній президент ФІФА Зепп Блаттер має намір подати судовий позов проти організації. Він вимагає повернути колекцію коштовних годинників вартістю в понад 400 тисяч доларів, яка залишилася в штаб-квартирі ФІФА.

Мова йде про 80 годинників всесвітньо відомих брендів вартістю від 5 000 до 20 000 доларів кожен. Блаттер тримав їх у офісі, коли очолював ФІФА, оскільки вважав це місце безпечнішим, ніж у себе вдома. Про це швейцарець повідомив у інтерв’ю The New York Times.

Наразі 83-річний Блаттер 17 років очолював ФІФА на посаді президента. На початку 2015 року його було вп’яте переобрано. Однак невдовзі чиновник був вимушений достроково залишити посаду через корупційний скандал, що вибухнув у ФІФА. За підсумками проведеного розслідування Блаттера на 5 років відсторонили від будь-якої пов’язаної з футболом діяльністю.