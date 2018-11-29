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    На 71-му році пішов з життя відомий футболіст «Динамо» Віктор Матвієнко

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    Віктор Матвієнко - На 71-му році пішов з життя відомий футболіст «Динамо» Віктор Матвієнко
    Віктор Матвієнко

    Не стало ще однієї з легенд київського клубу

    Легендарний футболіст київського «Динамо» Віктор Матвієнко пішов з життя у віці 70 років.

    Про це повідомляє офіційний сайт столичного клубу.

    «Із великим сумом футбольна спільнота зустріла трагічну звістку про смерть легендарного захисника київського «Динамо» Віктора Матвієнка.

    Віктор Антонович пішов з життя у віці 70 років, зовсім нещодавно відзначивши свій ювілей.

    Виступаючи за київське «Динамо» з 1970 по 1977 роки, Матвієнко став чотириразовим чемпіоном СРСР, володарем кубка СРСР, кубка кубків і суперкубка УЄФА.

    Перестало битися серце доброї, чесної, порядної, щирої і чудової людини та справжнього друга», - йдеться у повідомленні прес-служби клубу.

    Про час та місце прощання з Віктором Матвієнком буде повідомлено окремо.

    Нагадаємо, кількома днями раніше помер легендарний капітан київського «Динамо» Віктор Каневський.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ смерть ФК «Динамо»
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