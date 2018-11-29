На 71-му році пішов з життя відомий футболіст «Динамо» Віктор Матвієнко



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Віктор Матвієнко

Не стало ще однієї з легенд київського клубу

Легендарний футболіст київського «Динамо» Віктор Матвієнко пішов з життя у віці 70 років.

Про це повідомляє офіційний сайт столичного клубу.

«Із великим сумом футбольна спільнота зустріла трагічну звістку про смерть легендарного захисника київського «Динамо» Віктора Матвієнка.

Віктор Антонович пішов з життя у віці 70 років, зовсім нещодавно відзначивши свій ювілей.

Виступаючи за київське «Динамо» з 1970 по 1977 роки, Матвієнко став чотириразовим чемпіоном СРСР, володарем кубка СРСР, кубка кубків і суперкубка УЄФА.

Перестало битися серце доброї, чесної, порядної, щирої і чудової людини та справжнього друга», - йдеться у повідомленні прес-служби клубу.

Про час та місце прощання з Віктором Матвієнком буде повідомлено окремо.

Нагадаємо, кількома днями раніше помер легендарний капітан київського «Динамо» Віктор Каневський.