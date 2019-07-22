На каналі Ахметова знайшли заміну Вацку в футбольному шоу



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В'ячеслав Шевчук ZIK

Колишній тренер «Олімпіка» В’ячеслав Шевчук буде експертом шоу «Великий футбол»

Колишній футболіст «Шахтаря» та екс-тренер «Олімпіка» В’ячеслав Шевчук буде експертом шоу «Великий футбол» на каналах Ріната Ахметова «Футбол». Про це повідомило онлайн видання Sport Arena.

Шевчук уже працював експертом у «Великому футболі» до призначення на посаду в «Олімпік».

Раніше один з експертів шоу Віктор Вацко залишив канали «Футбол».