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    Новини

    На каналі Ахметова знайшли заміну Вацку в футбольному шоу

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    В'ячеслав Шевчук - На каналі Ахметова знайшли заміну Вацку в футбольному шоу
    В'ячеслав Шевчук
    ZIK

    Колишній тренер «Олімпіка» В’ячеслав Шевчук буде експертом шоу «Великий футбол»

    Колишній футболіст «Шахтаря» та екс-тренер «Олімпіка» В’ячеслав Шевчук буде експертом шоу «Великий футбол» на каналах Ріната Ахметова «Футбол». Про це повідомило онлайн видання Sport Arena.

    Шевчук уже працював експертом у «Великому футболі» до призначення на посаду в «Олімпік».

    Раніше один з експертів шоу Віктор Вацко залишив канали «Футбол».

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар» ФК Олімпік В'ячеслав Шевчук
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