«Маріуполь» та «Зоря» отримали суперників у Лізі Європи
Ліга Європи
Фейсбук
Українські клуби зіграють у кваліфікації єврокубкового турніру
Українські футбольні клуби «Маріуполь» та «Зоря» отримали суперників у третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи.
«Маріуполь» зустрінеться з переможцем пари «Алкмаар» (Нідерланди) – «Хеккен» (Швеція).
«Зоря» стартує в другому кваліфікаційному раунді проти чорногорської «Будучності». У разі успіху на цій стадії, у наступній луганська команда зіграє проти переможця пари «Осієк» (Хорватія) – ЦСКА (Болгарія).
Читайте також: Київське «Динамо» отримало суперника в Лізі чемпіонів
Перші матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи відбудуться 23 та 25 липня, відповіді – 1 серпня.
Поєдинки третього раунду кваліфікації заплановані на 8 та 15 серпня.