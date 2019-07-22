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    «Маріуполь» та «Зоря» отримали суперників у Лізі Європи

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    Ліга Європи - «Маріуполь» та «Зоря» отримали суперників у Лізі Європи
    Ліга Європи
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    Українські клуби зіграють у кваліфікації єврокубкового турніру

    Українські футбольні клуби «Маріуполь» та «Зоря» отримали суперників у третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи.

    «Маріуполь» зустрінеться з переможцем пари «Алкмаар» (Нідерланди) – «Хеккен» (Швеція).

    «Зоря» стартує в другому кваліфікаційному раунді проти чорногорської «Будучності». У разі успіху на цій стадії, у наступній луганська команда зіграє проти переможця пари «Осієк» (Хорватія) – ЦСКА (Болгарія).

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    Перші матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи відбудуться 23 та 25 липня, відповіді – 1 серпня.

    Поєдинки третього раунду кваліфікації заплановані на 8 та 15 серпня.

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