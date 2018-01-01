  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    На матч «Шахтар» - «Рома» продано близько 35 тисяч квитків

    Перша гра «Шахтаря» в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів збере аншлаг
    Поєдинок Ліги чемпіонів між «Шахтарем» і «Ромою» викликав інтерес уболівальників, які активно розкуповують квитки. На сьогоднішній ранок було реалізовано близько 35 тисяч квитків. Стадіон ОСК «Металіст» у Харкові вміщує 40 тисяч глядачів. Очікується, що в результаті на стадіоні буде близько 38 тисяч
    • Сьогодні, 16:11
    • Розсилка
    Фото: ФК Шахтар
    Фото: ФК Шахтар

    Перша гра «Шахтаря» в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів збере аншлаг

    Поєдинок Ліги чемпіонів між «Шахтарем» і «Ромою» викликав інтерес уболівальників, які активно розкуповують квитки.

    На сьогоднішній ранок було реалізовано близько 35 тисяч квитків.

    Стадіон ОСК «Металіст» у Харкові вміщує 40 тисяч глядачів.

    Очікується, що в результаті на стадіоні буде близько 38 тисяч уболівальників.

    Зазначимо, що 300 осіб приїдуть з Італії, а також римлян будуть підтримувати представники їх фан-клубів різних країн.

    Матч почнеться 21 лютого о 21:45.

    Раніше повідомлялося, що за образу арбітра генерального директора «Шахтаря» оштрафували на 100 тисяч гривень.

    Як відомо, наставник римлян Ейсебіо Ді Франческо взяв на матч проти «Шахтаря» 21 гравця.

    Джерело: sportarena.com

    НОВИНИ ФУТБОЛУ «Шахтар» Ліга чемпіонів
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ