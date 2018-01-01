На матч «Шахтар» - «Рома» продано близько 35 тисяч квитків
- Сьогодні, 16:11
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Фото: ФК Шахтар
Перша гра «Шахтаря» в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів збере аншлаг
Поєдинок Ліги чемпіонів між «Шахтарем» і «Ромою» викликав інтерес уболівальників, які активно розкуповують квитки.
На сьогоднішній ранок було реалізовано близько 35 тисяч квитків.
Стадіон ОСК «Металіст» у Харкові вміщує 40 тисяч глядачів.
Очікується, що в результаті на стадіоні буде близько 38 тисяч уболівальників.
Зазначимо, що 300 осіб приїдуть з Італії, а також римлян будуть підтримувати представники їх фан-клубів різних країн.
Матч почнеться 21 лютого о 21:45.
Раніше повідомлялося, що за образу арбітра генерального директора «Шахтаря» оштрафували на 100 тисяч гривень.
Як відомо, наставник римлян Ейсебіо Ді Франческо взяв на матч проти «Шахтаря» 21 гравця.
Джерело: sportarena.com