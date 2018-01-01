На матч «Шахтар» - «Рома» продано близько 35 тисяч квитків

Перша гра «Шахтаря» в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів збере аншлаг

Поєдинок Ліги чемпіонів між «Шахтарем» і «Ромою» викликав інтерес уболівальників, які активно розкуповують квитки. На сьогоднішній ранок було реалізовано близько 35 тисяч квитків. Стадіон ОСК «Металіст» у Харкові вміщує 40 тисяч глядачів. Очікується, що в результаті на стадіоні буде близько 38 тисяч



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Фото: ФК Шахтар

Перша гра «Шахтаря» в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів збере аншлаг

Поєдинок Ліги чемпіонів між «Шахтарем» і «Ромою» викликав інтерес уболівальників, які активно розкуповують квитки.

На сьогоднішній ранок було реалізовано близько 35 тисяч квитків.

Стадіон ОСК «Металіст» у Харкові вміщує 40 тисяч глядачів.

Очікується, що в результаті на стадіоні буде близько 38 тисяч уболівальників.

Зазначимо, що 300 осіб приїдуть з Італії, а також римлян будуть підтримувати представники їх фан-клубів різних країн.

Матч почнеться 21 лютого о 21:45.

Раніше повідомлялося, що за образу арбітра генерального директора «Шахтаря» оштрафували на 100 тисяч гривень.

Як відомо, наставник римлян Ейсебіо Ді Франческо взяв на матч проти «Шахтаря» 21 гравця.

Джерело: sportarena.com