За образу арбітра генерального директора «Шахтаря» оштрафували на 100 тисяч грн

Сергій Палкін виплатить чималу суму за те, що не тримав язика за зубами

У вівторок, 20 лютого, відбулося засідання Контрольно-дисциплінарного комітету Федерації футболу України (КДК ФФУ). На ньому було прийнято рішення оштрафувати генерального директора «Шахтаря» Сергія Палкіна на суму в 100 тисяч гривень, інформує «Террикон». Причина – неетичні висловлювання на адресу арбітра після



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Сергій Палкін. Фото ФК «Шахтар»

Сергій Палкін виплатить чималу суму за те, що не тримав язика за зубами

У вівторок, 20 лютого, відбулося засідання Контрольно-дисциплінарного комітету Федерації футболу України (КДК ФФУ).

На ньому було прийнято рішення оштрафувати генерального директора «Шахтаря» Сергія Палкіна на суму в 100 тисяч гривень, інформує «Террикон».

Причина – неетичні висловлювання на адресу арбітра після матчу «Зоря» - «Шахтар» (2:1).

«Встановили, що певні висловлювання порушують положення кодексу етики та чесної гри ФФУ. Беручи до уваги пояснення гендиректора «Шахтаря», ми вирішили застосувати фінансовий штраф у розмірі 100 тисяч гривень», - сказав каналу «Футбол 1» відповідальний секретар КДК ФФУ Ігор Грищенко.

«Окрім того, винесено попередження про неприпустимість подібної поведінки у майбутньому. Інакше можуть бути застосовані більш жорсткі санкції», - додав він.

За словами Грищенка, це одне з максимальних покарань, яке може бути застосоване до фізичної особи – представника клубу.

«Оскільки він гендиректор, то санкції у вигляді відсторонення не діють. Ми могли застосувати тільки фінансовий штраф, звідси така значна сума», - зауважив він.

Нагадаємо, Палкін після матчу із «Зорею» виступили із заявою про вбивство футболу.