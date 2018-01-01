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    За образу арбітра генерального директора «Шахтаря» оштрафували на 100 тисяч грн

    Сергій Палкін виплатить чималу суму за те, що не тримав язика за зубами
    У вівторок, 20 лютого, відбулося засідання Контрольно-дисциплінарного комітету Федерації футболу України (КДК ФФУ). На ньому було прийнято рішення оштрафувати генерального директора «Шахтаря» Сергія Палкіна на суму в 100 тисяч гривень, інформує «Террикон». Причина – неетичні висловлювання на адресу арбітра після
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    Сергій Палкін. Фото ФК &laquo;Шахтар&raquo;
    Сергій Палкін. Фото ФК «Шахтар»

    Сергій Палкін виплатить чималу суму за те, що не тримав язика за зубами

    У вівторок, 20 лютого, відбулося засідання Контрольно-дисциплінарного комітету Федерації футболу України (КДК ФФУ).

    На ньому було прийнято рішення оштрафувати генерального директора «Шахтаря» Сергія Палкіна на суму в 100 тисяч гривень, інформує «Террикон».

    Причина – неетичні висловлювання на адресу арбітра після матчу «Зоря» - «Шахтар» (2:1).

    «Встановили, що певні висловлювання порушують положення кодексу етики та чесної гри ФФУ. Беручи до уваги пояснення гендиректора «Шахтаря», ми вирішили застосувати фінансовий штраф у розмірі 100 тисяч гривень», - сказав каналу «Футбол 1» відповідальний секретар КДК ФФУ Ігор Грищенко.

    «Окрім того, винесено попередження про неприпустимість подібної поведінки у майбутньому. Інакше можуть бути застосовані більш жорсткі санкції», - додав він.

    За словами Грищенка, це одне з максимальних покарань, яке може бути застосоване до фізичної особи – представника клубу.

    «Оскільки він гендиректор, то санкції у вигляді відсторонення не діють. Ми могли застосувати тільки фінансовий штраф, звідси така значна сума», - зауважив він.

    Нагадаємо, Палкін після матчу із «Зорею» виступили із заявою про вбивство футболу.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ санкції штраф ФФУ «Шахтар» «Зоря»
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