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    На матч «Зоря» - «Брага» продано близько семи тисяч квитків

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    На матч «Зоря» - «Брага» продано близько семи тисяч квитків

    Ціна квитків варіюється від 190 до 600 гривень

    На перший матч «Зорі» в 3-му раунді кваліфікації Ліги Європи проти «Браги» вдалося реалізувати близько семи тисяч квитків.

    Нагадаємо, квитки на поєдинок з португальцями «Зоря» продає в комплекті з квитками на матчі Прем'єр-ліги, так що і на двох найближчих домашніх поєдинках луганчан варто очікувати високу явку уболівальників.

    Додамо, що ціна квитків варіюється від 190 до 600 гривень.

    Матч «Зоря» - «Брага» відбудеться четвер, 9 серпня на стадіоні «Славутич-Арена» у Запоріжжі.

    Початок зустрічі - о 21.30.

    Джерело: ua.tribuna.com

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