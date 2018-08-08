На матч «Зоря» - «Брага» продано близько семи тисяч квитків



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Ціна квитків варіюється від 190 до 600 гривень

На перший матч «Зорі» в 3-му раунді кваліфікації Ліги Європи проти «Браги» вдалося реалізувати близько семи тисяч квитків.

Нагадаємо, квитки на поєдинок з португальцями «Зоря» продає в комплекті з квитками на матчі Прем'єр-ліги, так що і на двох найближчих домашніх поєдинках луганчан варто очікувати високу явку уболівальників.

Додамо, що ціна квитків варіюється від 190 до 600 гривень.

Матч «Зоря» - «Брага» відбудеться четвер, 9 серпня на стадіоні «Славутич-Арена» у Запоріжжі.

Початок зустрічі - о 21.30.

Джерело: ua.tribuna.com