На шостому році війни. Світоліна і Ястремська зіграють на комерційному турнірі в Росії



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Даяна Ястремська і Еліна Світоліна, мабуть, не знають, що за останніх п'ять років з вини Росії загинуло понад 13 тисяч їхніх співвітчизників Великий теніс України

Особливої потреби їхати в Москву українки не мали

Українки Еліна Світоліна і Даяна Ястремська таки зіграють на Кубку Кремля, який стартує 14 жовтня у столиці РФ Москві. То за умови, що попервах та ж Світоліна збиралася їхати в РФ лише за умови, якщо на той момент не встигне набрати достатньої для участі в Підсумковому турнірі кількості балів. Проте буквально вчора суперниці шанси витіснити Еліну з вісімки найсильніших у Чемпіонській гонці втратили. А отже участь українок у московському турнірі по-іншому, ніж меркантильними інтересами пояснити не можна. Призовий фонд цьогорічного Кубка Кремля - $1 032 000.

Еліна Світоліна (№3) отримала перший номер посіву і пропустить стартовий раунд. У другому колі українка зустрінеться з переможницею матчу між Онс Жабер (№61) і Веронікою Кудерметовою (№45). Світоліна тричі виступала на «Кубку Кремля»: в 2012 і 2013 роках програвала в першому колі, а в 2016 році дійшла до півфіналу. Наступних два роки ці змагання наша тенісна прима ігнорувала.

Даяна Ястремська (№23), посіяна під п'ятим номером, в першому колі зіграє проти чинної чемпіонки Дарії Касаткіної із РФ (№39). Ястремська раніше тільки один раз грала в столиці Росії: в 2017 році вона поступилася на старті кваліфікації своїй співвітчизниці Ользі Савчук.