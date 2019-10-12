Світоліна гарантувала собі місце на Підсумковому турнірі і може не їхати у Москву



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Чи поїде Еліна Світоліна, кваліфікувавшись на Підсумковий турнір. у Москву? WTA

Тепер вибір за Еліною

Перша ракетка України Еліна Світоліна вийшла на Підсумковий турнір WTA (WTA Finals), який відбудеться в китайському Шеньчжені.

Де-юре цей статус підтвердився після поразки голландки Кікі Бертенс в 1/4 фіналу турніру в Лінці (Австрія). Світоліна посідає сьоме місце в Чемпіонській гонці. Її конкурентки, швейцарка Белінда Бенчіч і Кікі Бертенс, вже не зможуть обійти українку за підсумками Кубка Кремля в Москві. В разі перемоги швейцарки над голландкою в фіналі московитського турніру, Бенчіч обійде Світоліну, а Кікі наздожене за очками, але поступиться за додатковими показниками.

Світоліна також заявлена на турнір в Москві, але тепер потреба їхати в лоно країни-окупанта відпадає.

Перша ракетка України стала сьомою тенісисткою, яка забезпечила собі участь в Підсумковому чемпіонаті Туру. Торік Еліна Світоліна стала переможницею WTA Finals, обігравши в фіналі американку Слоан Стівенс.

У поточному сезоні Світоліна дійшла до півфіналу на Wimbledon, US Open, на турнірі WTA Premier Mandatory в Індіан-Веллсі і турнірі WTA Premier-5 в Дубаї, а також до чвертьфіналу на Australian Open.

Місця на Підсумковому чемпіонаті WTA собі вже ґарантували австралійка Ешлі Барті, чешка Кароліна Плішкова, японка Наомі Осака, канадійка Б’янка Андреєску, румунка Сімона Халеп і чешка Петра Квітова.

49-й розіграш Підсумкового турніру в WTA в жіночому одиночному розряді (Shiseido WTA Finals Shenzhen) стартує 27 жовтня.

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