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    Світоліна гарантувала собі місце на Підсумковому турнірі і може не їхати у Москву

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    Чи поїде Еліна Світоліна, кваліфікувавшись на Підсумковий турнір. у Москву? - Світоліна гарантувала собі місце на Підсумковому турнірі і може не їхати у Москву
    Чи поїде Еліна Світоліна, кваліфікувавшись на Підсумковий турнір. у Москву?
    WTA

    Тепер вибір за Еліною

    Перша ракетка України Еліна Світоліна вийшла на Підсумковий турнір WTA (WTA Finals), який відбудеться в китайському Шеньчжені.

    Де-юре цей статус підтвердився після поразки голландки Кікі Бертенс в 1/4 фіналу турніру в Лінці (Австрія). Світоліна посідає сьоме місце в Чемпіонській гонці. Її конкурентки, швейцарка Белінда Бенчіч і Кікі Бертенс, вже не зможуть обійти українку за підсумками Кубка Кремля в Москві. В разі перемоги швейцарки над голландкою в фіналі московитського турніру, Бенчіч обійде Світоліну, а Кікі наздожене за очками, але поступиться за додатковими показниками.

    Світоліна також заявлена на турнір в Москві, але тепер потреба їхати в лоно країни-окупанта відпадає.

    Перша ракетка України стала сьомою тенісисткою, яка забезпечила собі участь в Підсумковому чемпіонаті Туру. Торік Еліна Світоліна стала переможницею WTA Finals, обігравши в фіналі американку Слоан Стівенс.

    У поточному сезоні Світоліна дійшла до півфіналу на Wimbledon, US Open, на турнірі WTA Premier Mandatory в Індіан-Веллсі і турнірі WTA Premier-5 в Дубаї, а також до чвертьфіналу на Australian Open.

    Місця на Підсумковому чемпіонаті WTA собі вже ґарантували австралійка Ешлі Барті, чешка Кароліна Плішкова, японка Наомі Осака, канадійка Б’янка Андреєску, румунка Сімона Халеп і чешка Петра Квітова.

    49-й розіграш Підсумкового турніру в WTA в жіночому одиночному розряді (Shiseido WTA Finals Shenzhen) стартує 27 жовтня.

     Читайте також: Світоліна зазнала стратегічної поразки у чвертьфіналі турніру в Пекіні
    теніс Еліна Світоліна Сімона Халеп Кікі Бертенс Кароліна Плішкова Петра Квітова Наомі Осака Ешлі Барті Б'янка Андреєску Слоан Стівенс Белінда Бенчіч Підсумковий турнір
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