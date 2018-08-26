На старті Гран Прі Бельгії сталася серйозна аварія (відео)



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Найбільше постраждала машина Фернандо Алонсо

На самому початку гонки Гран Прі Бельгії Ніко Хюлькенберг промахнувся повз точку гальмування перед першим поворотом і врізався в машину Фернандо Алонсо, яка перелетіла через Sauber Шарля Леклера.

Після аварії Алонсо та Хюлькенберга судді викликали для розгляду, але перед цим Фернандо встиг дати коментар BBC.

«Це був грубий промах повз точку гальмування, - сказав він. - Минулого разу Ромен Грожан отримав відсторонення на одну гонку. Що буде зараз, подивимося. Складно зрозуміти, як можна настільки прорахуватися на гальмуванні. Ти під'їжджаєш до повороту на швидкості, яка не дозволить тобі у нього вписатися».

Машина Алонсо після удару налетіла на машину Леклера та приземлилася на неї якраз в області системи Halo, яка прикрила голову пілота Sauber, інформує motorsport.com.

«Halo сьогодні стала в пригоді, - сказав Алонсо. - Мені здається, судячи з повтору, йому це допомогло. Я точно був радий, що у мене є Halo. Нам не потрібно доводити, що це корисна річ».