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    На відкритті Олімпіади буде троє прапороносців родом з України

    Церемонія відкриття Ігор відбудеться 9 лютого
    На відкритті Олімпіади в Пхьончхані буде троє прапороносців родом з України. Як відомо, олімпійську збірну України виведе біатлоністка Олена Підгрушна. Також вже повідомлялося, що фристайлістка Алла Цупер виведе Білорусь, вона родом з Рівного. У свою чергу фігурист з Києва Олексій Биченко виведе на Олімпійський стадіон Пхьончхану команду
    • Вчора, 22:23
    • Розсилка

    Церемонія відкриття Ігор відбудеться 9 лютого

    На відкритті Олімпіади в Пхьончхані буде троє прапороносців родом з України.

    Як відомо, олімпійську збірну України виведе біатлоністка Олена Підгрушна.

    Також вже повідомлялося, що фристайлістка Алла Цупер виведе Білорусь, вона родом з Рівного.

    У свою чергу фігурист з Києва Олексій Биченко виведе на Олімпійський стадіон Пхьончхану команду Ізраїлю.

    Нагадаємо, церемонія відкриття Ігор відбудеться 9 лютого о 13.00.

    Джерело: ua-football.com

    Олімпійські ігри (Олімпіада) Збірна України Олена Підгрушна
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