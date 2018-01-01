На відкритті Олімпіади буде троє прапороносців родом з України
- Вчора, 22:23
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Церемонія відкриття Ігор відбудеться 9 лютого
На відкритті Олімпіади в Пхьончхані буде троє прапороносців родом з України.
Як відомо, олімпійську збірну України виведе біатлоністка Олена Підгрушна.
Також вже повідомлялося, що фристайлістка Алла Цупер виведе Білорусь, вона родом з Рівного.
У свою чергу фігурист з Києва Олексій Биченко виведе на Олімпійський стадіон Пхьончхану команду Ізраїлю.
Нагадаємо, церемонія відкриття Ігор відбудеться 9 лютого о 13.00.
Джерело: ua-football.com