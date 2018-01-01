На відкритті Олімпіади буде троє прапороносців родом з України

Церемонія відкриття Ігор відбудеться 9 лютого

На відкритті Олімпіади в Пхьончхані буде троє прапороносців родом з України. Як відомо, олімпійську збірну України виведе біатлоністка Олена Підгрушна. Також вже повідомлялося, що фристайлістка Алла Цупер виведе Білорусь, вона родом з Рівного. У свою чергу фігурист з Києва Олексій Биченко виведе на Олімпійський стадіон Пхьончхану команду