Прапороносцем України на відкритті Олімпіади у Пхьончхані буде Олена Підгрушна (відео)

Саме біатлоністці довірили цю почесну місію

Честь нести прапор України на церемонії відкриття ХХІІІ зимових Олімпійських ігор довірено олімпійській чемпіонці та капітану жіночої збірної з біатлону Олені Підгрушній. Про це повідомляє офіційний сайт Національного олімпійського комітету України. Таке рішення було ухвалено у середу, 7 лютого, спортсменами під час загальнокомандних зборів



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Саме біатлоністці довірили цю почесну місію

Честь нести прапор України на церемонії відкриття ХХІІІ зимових Олімпійських ігор довірено олімпійській чемпіонці та капітану жіночої збірної з біатлону Олені Підгрушній.

Про це повідомляє офіційний сайт Національного олімпійського комітету України.

Таке рішення було ухвалено у середу, 7 лютого, спортсменами під час загальнокомандних зборів олімпійської команди України.

«Дуже рада, що мені випала почесна місія нести прапор України на відкритті Олімпійських ігор. Приємно, що команда підтримала мою кандидатуру. Це була мрія дитинства, і тому це вдвічі радує мене», - сказала Підгрушна.

«Хочу попросити кожного українця – вболівайте за Україну! Навіть незважаючи на те, що ми за тисячі кілометрів від вас, кожна ваша душа, кожна посмішка, кожна радість буде підтримувати нас! Разом до перемоги!», - закликала українців вона.

Нагадаємо, Підгрушна захворіла та ризикує пропустити стартові гонки на Олімпіаді у Кореї.