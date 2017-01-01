Нацбанк оскаржить рішення ВАСУ у справі «Динамо» у Верховному суді
- 24 Листопада, 11:36
-
Розсилка
У Національному банку України скористаються правом на перегляд рішення
Національний банк України збирається оскаржувати у Верховному суді України рішення Вищого адміністративного суду у справі щодо визнання ФК «Динамо» пов'язаною з «ПриватБанком» особою.
16 листопада Вищий адміністративний суд України відхилив скаргу Нацбанку та «ПриватБанку» на рішення Окружного адміністративного суду Києва від 20 березня 2017 року й ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 27 червня 2017 року у справі про оскарження визнання ТОВ ФК «Динамо Київ» пов'язаною особою.
Таким чином, Нацбанк програв «Динамо» і касацію по справі «ПриватБанку», яка була подана регулятором влітку.
Ухвала ВАСУ набирає законної сили з моменту проголошення та може бути переглянута Верховним судом України з підстав, у порядку й у терміни, встановлені Кодексом адміністративного судочинства України.
У прес-службі Національного банку України розповіли, чи буде спроба оскаржити дане рішення ВАСУ.
«Національний банк оскаржуватиме це рішення Вищого адміністративного суду у Верховному суді України. Згідно із положеннями Кодексу адміністративного судочинства України, у Національного банку є три місяці з моменту проголошення судом касаційної інстанції судового рішення, щоб скористатись правом на подачу заяви про перегляд рішення суду касаційної інстанції Верховним судом України», - розповіли у прес-службі НБУ.
Нагадаємо, «Динамо» виграло справу у НБУ та «Приватбанку» у Вищому адмінсуді.
Джерело: Футбол 24