Чемпіонат Італії. «Наполі» сенсаційно подарував очко аутсайдеру і відпустив «Ювентус»



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Фото: AFP

Героєм матчу став 39-річний воротар «К'єво» Стефано Соррентіно

Сьогодні в матчі 13-го туру чемпіонату Італії з футболу «Наполі» припустився прикрої осічк – не зміг обіграти найгіршу команду сезону – «К'єво», яка в турнірній таблиці посідає останнє місце без єдиної перемоги з одним очком.

Втім, веронці вже вчетверте зіграли внічию (і у другому турі поспіль), але у них є штраф у три очки.

Осічка у грі з «К'єво» збільшила відставання від «Ювентуса» до восьми очок.

До того ж виграв «Інтер», який тепер відстає від «Наполі» лише на одне очко.

А героєм матчу у став 39-річний воротар Соррентіно, в отвір воріт якого було нанесено 20 ударів (вісім – у площину).

Джерело: segodnya.ua