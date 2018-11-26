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    Роналду очолив список бомбардирів Серії А і встановив кілька історичних досягнень (відео)

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    Кріштіану Роналду - Роналду очолив список бомбардирів Серії А і встановив кілька історичних досягнень (відео)
    Кріштіану Роналду
    Фото взяте з сайту betonmobile.ru

    Нападник «Ювентуса» допоміг своїй команді обіграти «СПАЛ» у матчі 13-го туру чемпіонату Італії

    Гол у ворота «СПАЛа» дозволив Роналду повторити рекорд результативності для новачків туринців.

    Він забив дев'ять м'ячів у 13-ти іграх Серії А і став першим гравцем «Ювентуса» після П'єтро Анастазі (сезон 1968-1969), хто зміг досягти такого показника у перших 13-ти іграх, повідомляє Opta.

    33-річний Кріштіану Роналду у всіх турнірах нинішнього сезону провів за Ювентус 16 матчів, забив 10 голів.

    Він досяг такого показника швидше, ніж Філіппо Індзагі (18 матчів), Гонсало Ігуаїн (20), Давід Трезеге (29) та Златан Ібрагімович (30).

    Нагадаємо, «Ювентус» впевнено переграв «СПАЛ».

    Джерело: football24.ua

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