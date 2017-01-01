Наставник «Зорі» у вирішальному матчі Ліги Європи розраховує на 20 футболістів

Луганська команда прибула до Львова на матч з «Атлетиком»

У середу, 6 грудня, делегація «Зорі» вилетіла до Львова для проведення матчу групового етапу Ліги Європи з «Атлетиком». Гра відбудеться 7-го грудня та почнеться о 22:05, інформує офіційний сайт луганського клубу. Вилетівши з аеропорту Запоріжжя, до Львова «чорно-білі» прибули о 12:30. Після цього команда