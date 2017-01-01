Наставник «Зорі» у вирішальному матчі Ліги Європи розраховує на 20 футболістів
- Сьогодні, 16:10
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Розсилка
Луганська команда прибула до Львова на матч з «Атлетиком»
У середу, 6 грудня, делегація «Зорі» вилетіла до Львова для проведення матчу групового етапу Ліги Європи з «Атлетиком».
Гра відбудеться 7-го грудня та почнеться о 22:05, інформує офіційний сайт луганського клубу.
Вилетівши з аеропорту Запоріжжя, до Львова «чорно-білі» прибули о 12:30. Після цього команда розміститься у готелі.
Ввечері настане час традиційних передматчевих прес-конференції та тренування.
Юрій Вернидуб взяв із собою наступних виконавців:
Андрій Лунін, Олег Чуваєв, Олексій Шевченко, Ігор Харатін, Дмитро Гречишкін, Артем Сухоцький, Владислав Кабаєв, Артем Громов, Артем Гордієнко, Владислав Кочергін, В'ячеслав Чечер, Олександр Караваєв, Сілас, Олександр Андрієвський, Олександр Сваток, Юрі, Максим Луньов, Леонідас, Руслан Бабенко, Микита Каменюка.
Не відправився з командою Євген Опанасенко, який отримав мікротравму. Василь Прийма, Владислав Калітвінцев та Андрій Пилявський, як відомо, травмовані, і з «Атлетиком» вони не зіграють.