Найкориснішим гравцем 9-го туру Прем'єр-ліги України було визнано півзахисника «Шахтаря»
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Тайсон. Фото: ФК Шахтар
Індекс ефективності Тайсона склав 402 бали
Найкориснішим гравцем 9-го туру Прем'єр-ліги України став хавбек «гірників» - Тайсон.
Індекс ефективності гравця «Шахтаря» за версією InStat склав 402 бали, інформує прес-служба УПЛ.
Також зазначимо, що Тайсон переміг у номінаціях Гострі передачі та Найкращий центральний атакувальний півзахисник.
На другому місці розташувався півзахисник «Шахтаря» Майкон (344 бали), на третьому — ще один гравець «Шахтаря» - Ісмаїлі (339 бали).
Як відомо, найкращим гравцем туру за версією УПЛ було визнано півзахисника «Динамо» Віктора Циганкова.
У свою чергу найкращим тренером туру визнано наставника «Олімпіка» Романа Санжара.