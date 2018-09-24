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    Найкориснішим гравцем 9-го туру Прем'єр-ліги України було визнано півзахисника «Шахтаря»

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    Тайсон. Фото: ФК Шахтар - Найкориснішим гравцем 9-го туру Прем'єр-ліги України було визнано півзахисника «Шахтаря»
    Тайсон. Фото: ФК Шахтар

    Індекс ефективності Тайсона склав 402 бали

    Найкориснішим гравцем 9-го туру Прем'єр-ліги України став хавбек «гірників» - Тайсон.

    Індекс ефективності гравця «Шахтаря» за версією InStat склав 402 бали, інформує прес-служба УПЛ.

    Також зазначимо, що Тайсон переміг у номінаціях Гострі передачі та Найкращий центральний атакувальний півзахисник.

    На другому місці розташувався півзахисник «Шахтаря» Майкон (344 бали), на третьому — ще один гравець «Шахтаря» - Ісмаїлі (339 бали).

    Як відомо, найкращим гравцем туру за версією УПЛ було визнано півзахисника «Динамо» Віктора Циганкова.

    У свою чергу найкращим тренером туру визнано наставника «Олімпіка» Романа Санжара.

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