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    Лідера «Динамо» назвали найкращим гравцем 9-го туру Прем'єр-ліги

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    Віктор Циганков. Фото УПЛ - Лідера «Динамо» назвали найкращим гравцем 9-го туру Прем'єр-ліги
    Віктор Циганков. Фото УПЛ

    Таке рішення експертної ради

    Українська Прем’єр-ліга, опитавши фахівців, які входять до експертної ради, визначила найяскравішого футболіста з усіх, які взяли участь у матчах 9-го туру чемпіонату УПЛ.

    Про це повідомляє офіційний сайт Прем’єр-ліги.

    До складу експертної ради увійшли Олег Венглинський, Ігор Шуховцев, Геннадій Орбу, Йожеф Сабо, Олександр Сопко, Анатолій Чанцев, Артур Валерко, Степан Юрчишин, Сергій Нагорняк, Леонід Буряк.

    За підсумком голосування перемогу здобув півзахисник «Динамо» Віктор Циганков, який у матчі з «Десною» забив м’яч і віддав дві результативні передачі.

    За нього проголосували дев’ять респондентів із 10-ти.

    Нагадаємо, «Динамо» розгромило «Десну», перервавши шестиматчеву безпереможну серію.

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