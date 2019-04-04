Найкращі блок-шоти 1/4 фіналу баскетбольної Суперліги (відео)
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"Запоріжжя" - "Черкаські Мавпи"
Федерація баскетболу України
У баскетбольній Суперлізі визначилися півфіналісти
У Суперлізі Парі-Матч завершилися чвертьфінальні серії плей-оф.
У цих серіях Хімік з Южного здолав харківський Політехнік, Київ-Баскет пройшов Миколаїв, Дніпро переміг Одесу, а Запоріжжя – Черкаські Мавпи.
То ж у півфінальних серіях до трьох перемог грають Запоріжжя – Київ-Баскет, Хімік – Дніпро.
Дивіться відео найкращих блок-шотів у матчах чвертьфінальних серій.
Топ-5 блок-шотів 1/4 фіналу Суперліги