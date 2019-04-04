  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Найкращі блок-шоти 1/4 фіналу баскетбольної Суперліги (відео)

    • Розсилка
    "Запоріжжя" - "Черкаські Мавпи" - Найкращі блок-шоти 1/4 фіналу баскетбольної Суперліги (відео)
    "Запоріжжя" - "Черкаські Мавпи"
    Федерація баскетболу України

    У баскетбольній Суперлізі визначилися півфіналісти

    У Суперлізі Парі-Матч завершилися чвертьфінальні серії плей-оф.

    У цих серіях Хімік з Южного здолав харківський Політехнік, Київ-Баскет пройшов Миколаїв, Дніпро переміг Одесу, а Запоріжжя – Черкаські Мавпи.

    То ж у півфінальних серіях до трьох перемог грають Запоріжжя – Київ-Баскет, Хімік – Дніпро.

    Дивіться відео найкращих блок-шотів у матчах чвертьфінальних серій.

    Топ-5 блок-шотів 1/4 фіналу Суперліги
     Дивіться також: Ефектний триочковий лідера «Дніпра» в чвертьфіналі Суперліги (відео)
    Читайте також
    баскетбол БК Київ-Баскет БК Хімік БК Черкаські Мавпи
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ