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    Ефектний триочковий лідера «Дніпра» в чвертьфіналі Суперліги (відео)

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    Олександр Мішула - Ефектний триочковий лідера «Дніпра» в чвертьфіналі Суперліги (відео)
    Олександр Мішула
    Федерація баскетболу України

    Олександр Мішула переломив перебіг подій наприкінці вирішального матчу чвертьфіналу

    Напередодні БК «Дніпро» переміг вдома БК «Одеса» в третьому матчі чвертьфіналу баскетбольної Суперліги – 91:81.

    Гості до останнього боролися за перемогу. За 1 хвилину до кінця основного ігрового часу одесити відставали лише на 3 очки від дніпрян. Втім лідер господарів Олександр Мішула зумів забити триочковий з вкрай незручного положення, чим остаточно схилив перебіг подій на користь своєї команди.

    Відтак у півфіналі «Дніпро» зіграє з «Хіміком». У іншій парі грають «Запоріжжя» - «Київ-Баскет».

     Читайте також: Баскетбольна Суперліга: розклад матчів 1/2 фіналу
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    баскетбол Олександр Мішула БК Дніпро
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