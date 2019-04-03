Ефектний триочковий лідера «Дніпра» в чвертьфіналі Суперліги (відео)



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Олександр Мішула Федерація баскетболу України

Олександр Мішула переломив перебіг подій наприкінці вирішального матчу чвертьфіналу

Напередодні БК «Дніпро» переміг вдома БК «Одеса» в третьому матчі чвертьфіналу баскетбольної Суперліги – 91:81.

Гості до останнього боролися за перемогу. За 1 хвилину до кінця основного ігрового часу одесити відставали лише на 3 очки від дніпрян. Втім лідер господарів Олександр Мішула зумів забити триочковий з вкрай незручного положення, чим остаточно схилив перебіг подій на користь своєї команди.

Відтак у півфіналі «Дніпро» зіграє з «Хіміком». У іншій парі грають «Запоріжжя» - «Київ-Баскет».