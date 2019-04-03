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    Найкращі данки 1/4 фіналу баскетбольної Суперліги (відео)

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    У баскетбольній Суперлізі зіграно матчі чвертьфіналу - Найкращі данки 1/4 фіналу баскетбольної Суперліги (відео)
    У баскетбольній Суперлізі зіграно матчі чвертьфіналу
    Федерація баскетболу України

    У чемпіонаті України з баскетболу завершилися матчі 1/4 фіналу

    У чемпіонаті України з баскетболу серед команд чоловічої Суперліги відбулися матчі чвертьфіналу.

    Южненський «Хімік» пройшов харківський «Політехнік», «Запоріжжя» вибило уже екс-чемпіонів з «Черкаських Мавп», «Київ-Баскет» здолав «Миколаїв», а «Дніпро» перемогло «Одесу». 

    У півфіналах зустрічаються «Запоріжжя» - «Київ-Баскет» та «Хімік» - «Дніпро».

    Дивіться відео найкращих данків у поєдинках 1/4 фіналу.

    Топ-7 данків 1/4 фіналу баскетбольної Суперліги
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