Найкращі данки 1/4 фіналу баскетбольної Суперліги (відео)
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У баскетбольній Суперлізі зіграно матчі чвертьфіналу
Федерація баскетболу України
У чемпіонаті України з баскетболу завершилися матчі 1/4 фіналу
У чемпіонаті України з баскетболу серед команд чоловічої Суперліги відбулися матчі чвертьфіналу.
Южненський «Хімік» пройшов харківський «Політехнік», «Запоріжжя» вибило уже екс-чемпіонів з «Черкаських Мавп», «Київ-Баскет» здолав «Миколаїв», а «Дніпро» перемогло «Одесу».
У півфіналах зустрічаються «Запоріжжя» - «Київ-Баскет» та «Хімік» - «Дніпро».
Дивіться відео найкращих данків у поєдинках 1/4 фіналу.
Топ-7 данків 1/4 фіналу баскетбольної Суперліги
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