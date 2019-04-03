Баскетбольна Суперліга: розклад матчів 1/2 фіналу
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"Запоріжжя" вибило з боротьби минулорічних чемпіонів з "Черкаських Мавп"
Федерація баскетболу України
Чотири найсильніші баскетбольні команди продовжують боротьбу за чемпіонство
Напередодні в баскетбольній Суперлізі визначився четвертий півфіналіст. Боротьбу за нагороди продовжують Запоріжжя, Київ-Баскет, Хімік та Дніпро.
Визначено розклад матчів півфінальних серій до трьох перемог
Чемпіонат України з баскетболу
Суперліга. Чоловіки
Плей-оф. 1/2 фіналу
5 квітня
Запоріжжя – Київ-Баскет 18:30
ТБ: OBOZ.TV
6 квітня
Хімік – Дніпро 14:00
ТБ: XSport
7 квітня
Запоріжжя – Київ-Баскет 14:00
ТБ: OBOZ.TV
8 квітня
Хімік – Дніпро 18:30
ТБ: XSport
10 квітня
Київ-Баскет – Запоріжжя 19:00
ТБ: OBOZ.TV
11 квітня
Дніпро – Хімік
ТБ: XSport
*За необхідності
12 квітня
Київ-Баскет – Запоріжжя
13 квітня
Дніпро – Хімік
15 квітня
Запоріжжя – Київ-Баскет
16 квітня
Хімік – Дніпро
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