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    Новини

    Баскетбольна Суперліга: розклад матчів 1/2 фіналу

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    "Запоріжжя" вибило з боротьби минулорічних чемпіонів з "Черкаських Мавп" - Баскетбольна Суперліга: розклад матчів 1/2 фіналу
    "Запоріжжя" вибило з боротьби минулорічних чемпіонів з "Черкаських Мавп"
    Федерація баскетболу України

    Чотири найсильніші баскетбольні команди продовжують боротьбу за чемпіонство

    Напередодні в баскетбольній Суперлізі визначився четвертий півфіналіст. Боротьбу за нагороди продовжують Запоріжжя, Київ-Баскет, Хімік та Дніпро.

    Визначено розклад матчів півфінальних серій до трьох перемог

    Чемпіонат України з баскетболу

    Суперліга. Чоловіки

    Плей-оф. 1/2 фіналу

    5 квітня
    Запоріжжя – Київ-Баскет 18:30
    ТБ: OBOZ.TV

    6 квітня
    Хімік – Дніпро 14:00
    ТБ: XSport

    7 квітня
    Запоріжжя – Київ-Баскет 14:00
    ТБ: OBOZ.TV

    8 квітня
    Хімік – Дніпро 18:30
    ТБ: XSport

    10 квітня
    Київ-Баскет – Запоріжжя 19:00
    ТБ: OBOZ.TV

    11 квітня
    Дніпро – Хімік
    ТБ: XSport

    *За необхідності 

    12 квітня
    Київ-Баскет – Запоріжжя

    13 квітня
    Дніпро – Хімік

    15 квітня
    Запоріжжя – Київ-Баскет

    16 квітня
    Хімік – Дніпро

     Читайте також: Визначився четвертий півфіналіст баскетбольної Суперліги
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