Найкращі данки тижня в баскетбольній Суперлізі (відео)
Олександр Беліков
ФБУ
У баскетбольній Суперлізі тривають матчі регулярного чемпіонату
У баскетбольній Суперлізі України 6-8 грудня відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату.
Зокрема в битві лідерів «Дніпро» здолав на виїзді «Прометей» – 99:93.
У столиці «Одеса» вирвала перемогу в «Київ-Баскета» в надважкому матчі з трьома овертаймами – 114:111.
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«Черкаські Мавпи» поступилися вдома чинним чемпіонам з «Хіміка» - 74:81.
Наразі турнірну таблицю очолюють «Прометей» та «Дніпро». У обох команд по дев’ять перемог в 11-ти матчах.