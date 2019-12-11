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    Новини

    Найкращі данки тижня в баскетбольній Суперлізі (відео)

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    Олександр Беліков - Найкращі данки тижня в баскетбольній Суперлізі (відео)
    Олександр Беліков
    ФБУ

    У баскетбольній Суперлізі тривають матчі регулярного чемпіонату

    У баскетбольній Суперлізі України 6-8 грудня відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату.

    Зокрема в битві лідерів «Дніпро» здолав на виїзді «Прометей» – 99:93.

    У столиці «Одеса» вирвала перемогу в «Київ-Баскета» в надважкому матчі з трьома овертаймами – 114:111.

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    «Черкаські Мавпи» поступилися вдома чинним чемпіонам з «Хіміка» - 74:81.

    Наразі турнірну таблицю очолюють «Прометей» та «Дніпро». У обох команд по дев’ять перемог в 11-ти матчах.

    баскетбол БК Київ-Баскет БК Дніпро БК Одеса Федерація баскетболу України БК Черкаські Мавпи
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