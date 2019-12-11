Ліга чемпіонів: визначилася частина учасників 1/8 фіналу



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«Барселона» перемогла в гостях «Інтер» УЄФА

У чотирьох групах відбулися заключні матчі першого етапу

У Лізі чемпіонів 10 грудня відбулася частина заключних матчів групового етапу.

Визначилися вісім учасників 1/8 фіналу.

У групі Е «Ліверпуль» гостьовою перемогою в Австрії забезпечив собі перше місце. Другим учасником плей-оф став «Наполі». Австрійський «Зальцбург» продовжить євросезон у Лізі Європи.

Від групи F у плей-оф Ліги чемпіонів вийшли «Барселона» та «Борусія». У Лігу Європи перейшов «Інтер».

У групі G «Ліон» вдома відіграв два м’ячі від «Лейпцига». Саме ці дві команди продовжують боротьбу за трофей. У другому поєдинку «Бенфіка» розгромила вдома газпромівський «Зеніт». За очками португальці наздогнали росіян, але випередили за додатковими показниками. То ж саме «Бенфіка» перейшла в Лігу Європи.

У групі H у плей-оф ЛЧ пройшли «Валенсія» та «Челсі». Іспанці відправили в Лігу Європи «Аякс».

Група E

«Наполі» (Італія) – «Ґенк» (Бельгія) – 4:0

Голи: 1:0 – Мілік (3). 2:0 – Мілік (26), 3:0 – Мілік (38, з пенальті). 4:0 – Мертенс (75, з пенальті)

«Зальцбург» (Австрія) – «Ліверпуль» (Англія) – 0:2

Голи: 0:1 – Кейта (57). 0:2 – Салах (58)

Становище команд: Ліверпуль – 13, Наполі – 12, Зальцбург – 7, Ґенк - 1

Група F

«Борусія» Д (Німеччина) – «Славія» (Чехія) – 2:1

Голи: 1:0 – Санчо (10). 1:1 – Соучек (43). 2:1 – Брандт (61)

«Інтер» (Італія) – «Барселона» (Іспанія) – 1:2

Голи: 0:1 – Карлес Перес (23). 1:1 – Лукаку (44). 1:2 – Фаті (87)

Становище команд: Барселона – 14, Борусія Д – 10, Інтер – 7, Славія -2

Група G

«Ліон» (Франція) – «Лейпциг» (Німеччина) – 2:2

Голи: 0:1 – Форсберг (9, з пенальті). 0:2 – Вернер (33, з пенальті). 1:2 – Ауа (50). 2:2 – Депай (82)

«Бенфіка» (Португалія) – «Зеніт» (Росія) – 3:0

Голи: 1:0 – Серві (47). 2:0 – Піцці (58, з пенальті). 3:0 – Азмун (79, автогол)

Становище команд: Лейпциг – 11, Ліон – 8, Бенфіка – 7, Зеніт – 7

Група H

«Челсі» (Англія) – «Лілль» (Франція) – 2:1

Голи: 1:0 – Абрахам (19). 2:0 – Аспілікуета (35). 2:1 – Ремі (78)

«Аякс» (Нідерланди) – «Валенсія» (Іспанія) – 0:1

Гол: 0:1 – Родріго (24)

Становище команд: Валенсія – 11, Челсі – 11 Аякс – 10, Лілль – 1