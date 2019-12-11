Ліга чемпіонів: визначилася частина учасників 1/8 фіналу
«Барселона» перемогла в гостях «Інтер»
У чотирьох групах відбулися заключні матчі першого етапу
У Лізі чемпіонів 10 грудня відбулася частина заключних матчів групового етапу.
Визначилися вісім учасників 1/8 фіналу.
У групі Е «Ліверпуль» гостьовою перемогою в Австрії забезпечив собі перше місце. Другим учасником плей-оф став «Наполі». Австрійський «Зальцбург» продовжить євросезон у Лізі Європи.
Від групи F у плей-оф Ліги чемпіонів вийшли «Барселона» та «Борусія». У Лігу Європи перейшов «Інтер».
У групі G «Ліон» вдома відіграв два м’ячі від «Лейпцига». Саме ці дві команди продовжують боротьбу за трофей. У другому поєдинку «Бенфіка» розгромила вдома газпромівський «Зеніт». За очками португальці наздогнали росіян, але випередили за додатковими показниками. То ж саме «Бенфіка» перейшла в Лігу Європи.
У групі H у плей-оф ЛЧ пройшли «Валенсія» та «Челсі». Іспанці відправили в Лігу Європи «Аякс».
Група E
«Наполі» (Італія) – «Ґенк» (Бельгія) – 4:0
Голи: 1:0 – Мілік (3). 2:0 – Мілік (26), 3:0 – Мілік (38, з пенальті). 4:0 – Мертенс (75, з пенальті)
«Зальцбург» (Австрія) – «Ліверпуль» (Англія) – 0:2
Голи: 0:1 – Кейта (57). 0:2 – Салах (58)
Становище команд: Ліверпуль – 13, Наполі – 12, Зальцбург – 7, Ґенк - 1
Група F
«Борусія» Д (Німеччина) – «Славія» (Чехія) – 2:1
Голи: 1:0 – Санчо (10). 1:1 – Соучек (43). 2:1 – Брандт (61)
«Інтер» (Італія) – «Барселона» (Іспанія) – 1:2
Голи: 0:1 – Карлес Перес (23). 1:1 – Лукаку (44). 1:2 – Фаті (87)
Становище команд: Барселона – 14, Борусія Д – 10, Інтер – 7, Славія -2
Група G
«Ліон» (Франція) – «Лейпциг» (Німеччина) – 2:2
Голи: 0:1 – Форсберг (9, з пенальті). 0:2 – Вернер (33, з пенальті). 1:2 – Ауа (50). 2:2 – Депай (82)
«Бенфіка» (Португалія) – «Зеніт» (Росія) – 3:0
Голи: 1:0 – Серві (47). 2:0 – Піцці (58, з пенальті). 3:0 – Азмун (79, автогол)
Становище команд: Лейпциг – 11, Ліон – 8, Бенфіка – 7, Зеніт – 7
Група H
«Челсі» (Англія) – «Лілль» (Франція) – 2:1
Голи: 1:0 – Абрахам (19). 2:0 – Аспілікуета (35). 2:1 – Ремі (78)
«Аякс» (Нідерланди) – «Валенсія» (Іспанія) – 0:1
Гол: 0:1 – Родріго (24)
Становище команд: Валенсія – 11, Челсі – 11 Аякс – 10, Лілль – 1