Найкращий бомбардир чемпіонату України перейшов у клуб іспанської Примери



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До "Еспанйола" Факундо Феррейра добрався через "Бенфіку"

27-річний аргентинський нападник Факундо Феррейра став гравцем клубу іспанської Примери "Еспанйол".До Барселони форвард перебрався на правах довготривалої оренди, яка діятиме до літа 2020 року. Ключовим аргументом на користь "Еспанйола" для Феррейри запевнення, що каталонський клуб платитиме гравцеві ту ж зарплату, яку він отримував у місці свого попереднього працевлаштування - лісабонській "Бенфіці".Варто зауважити, що в "Еспанйолі" Факундо міг опинитися ще влітку минулого року, проте тоді, ставши з 21-м голом найкращим бомбардиром чемпіонату України-2017/2018 у складі "Шахтаря", аргентинець вважав привабливішим португальський варіант.Втім, у "Бенфіці" Феррейра проявити себе не зміг. З початку нового сезону він провів лише вісім матчів і відзначився у них одним м'ячем.Зауважимо, що "Еспанйол" у поточному чемпіонаті Іспанії посідає 15-те місце з 20-ти команд. "Папужки" програли чотири з п'яти останніх матчів.