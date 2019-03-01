Найсильніша українська баскетболістка допоможе збірній навіть після переходу в клуб НБА
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Аліна Ягупова мріє про виступ на Євробаскеті
Капітан і лідер збірної України, форвард турецького клубу «Чукурова» Аліна Ягупова підтвердила, що підписання нею контракту з «Лос-Анджелес Спаркс» не повинно перешкодити участі в Євробаскеті-2019.
«Спаркс« погоджуються відпустити мене на офіційні матчі збірної, тому перешкод, щоб зіграти на Євробаскеті, немає, - каже Аліна. - Цей момент узгоджений з клубом. Як і раніше, я буду виступати в національній команді, моє бажання грати за збірну залишається незмінним».
Нагадаємо, минулого тижня Аліна підписала контракт з клубом WNBA «Лос-Анджелес Спаркс». Сезон в жіночій НБА стартує в травні.
Євробаскет-2019 для збірної України стартує 27 червня матчем проти Іспанії в столиці Латвії Ризі.
Джерело: Федерація баскетболу України