Найсильніша українська баскетболістка допоможе збірній навіть після переходу в клуб НБА



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Аліна Ягупова не збирається забувати про коріння Федерація баскетболу України

Аліна Ягупова мріє про виступ на Євробаскеті

Капітан і лідер збірної України, форвард турецького клубу «Чукурова» Аліна Ягупова підтвердила, що підписання нею контракту з «Лос-Анджелес Спаркс» не повинно перешкодити участі в Євробаскеті-2019.

«Спаркс« погоджуються відпустити мене на офіційні матчі збірної, тому перешкод, щоб зіграти на Євробаскеті, немає, - каже Аліна. - Цей момент узгоджений з клубом. Як і раніше, я буду виступати в національній команді, моє бажання грати за збірну залишається незмінним».

Нагадаємо, минулого тижня Аліна підписала контракт з клубом WNBA «Лос-Анджелес Спаркс». Сезон в жіночій НБА стартує в травні.

Євробаскет-2019 для збірної України стартує 27 червня матчем проти Іспанії в столиці Латвії Ризі.

Джерело: Федерація баскетболу України