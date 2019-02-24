Дует яскравих американок приніс київському «Динамо» перший в історії Кубок України. Фоторепортаж з «Меридіану»

Динамівки перемогли з перевагою в 25 очок Іван Вербицький

Титулований клуб додав до своєї колекції ще один трофей

Жіноча команда київського «Динамо» стала володарем Кубка України-2018/2019 з баскетболу.

Підопічні Володимира Рижова-молодшого, які наразі лідирують у національному чемпіонаті, впевнено здолали у фінальному поєдинку другу команду першості - «Київ-Баскет».

Свою перевагу динамівки позначили зі старту поєдинку і не віддавали лідерства до фінішу. Інша річ, що після понад 20-очкового домінування в середині заключної чверті підопічні Рижова підпустили опоненток до себе на небезпечну відстань - вісім пунктів. Правда, кінцівку «Динамо» провело вельми зібрано і в підсумку виграло з великою перевагою.

«Київ-Баскет» - «Динамо-НПУ» (Київ) - 64:89 (17:23, 10:25, 20:19, 17:22)

«Київ-Баскет»: Спітковська (14 + 4 передачі), Кондусь (24 + 7 підбирань - 4 втрати), Любинець (6 + 7 підбирань), Олена Бойко (0 + 8 підбирань + 2 блок-шоти), Ольховик (9 + 7 підбирань + 2 перехоплення) - старт; Олександра Колесниченко (6), Ксенія Афанасьєва (3), Рабчук (2), Владислава Волошина, Гутевич. Тренер - Володимир Холопов

«Динамо»: Морріссет (27 + 6 передач + 4 підбирання), Фастова (3), Карева (7 + 11 підбирань + 4 передачі - 3 втрати), Кійс (27 + 9 підбирань + 4 передачі - 3 втрати), П'янтак (10 + 12 підбирань) - старт; Людмила Любарська (2 + 4 передачі + 3 перехоплення), Цюбик (6), Олена Тетерук (7), Олена Самохвалова. Тренер - Володимир Рижов-молодший

Судді: Амбросов - Сергій Тисленко, Микита Мельник

24 лютого. Київ. Спорткомплекс «Меридіан»

Перемогу «Динамо» здобуло великою мірою зусиллями двох американок - захисниці Ешлі Ніколь Морріссет і нападниці Андреони Кійс. Впродовж гри вони влаштували між собою своєрідні перегони, які в підсумку завершилися внічию - обидві набрали по 27 очок. Також треба відзначити центрову Оксану П'янтак, єдину в цьому матчі баскетболістку, яка зробила дабл-дабл.

Власне, це тріо й було відзначене індивідуальними призами. Морріссет організатори визнали найкращою захисницею Кубка, П'янтак - центровою, а Кійс - найціннішим гравцем турніру. Лише звання найкращої нападниці було віддане представниці команди-фіналістки. Ця статуетка дісталася Вікторії Кондусь.