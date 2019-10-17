Найсильніший донедавна український тенісист повернеться у спорт після півторарічної паузи
Олександр Долгополов намагається відновити форму після травми
Український тенісист Олександр Долгополов повернеться на корт після затяжної паузи на змаганнях в Досі (Катар), які відбудуться у період з 30 грудня 2019 року по 5 січня 2020 року. Про це своєму в своєму Twitter повідомляє тенісний журналіст Міхал Самульскі. Також українець планує зіграти на Відкритому чемпіонаті Австралії.
Нагадаємо, що свій останній офіційний матч Долгополов провів торік у травні, поступившись у першому колі римського «Мастерса» сербу Новакові Джоковічу. Всього в 2018 році українець провів 10 матчів, з яких виграв лише п'ять.
Найкращим результатом Долгополова в рейтингу АТР є 13-й рядок, який він займав в січні 2012 року. В його активі вихід в 1/4 фіналу Відкритого чемпіонату Австралії-2017 і три титули, здобутих на турнірах категорії АТР.