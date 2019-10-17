Світоліна зганьбилася на Кубку Кремля в Москві



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Світоліна програла в Москві Кудермєтовой Твіттер

Провідна українська тенісистка програла росіянці Вєронікє Кудермєтовой у 1/8 фіналу

Четверта ракетка світу українка Еліна Світоліна програла в 1/8 фіналу Кубка Кремля в Москві росіянці росіянці Вєронікє Кудермєтовой, яка посідає 42-гу сходинку світового рейтингу – 2:6, 6:1, 5:7.

Участь на шостому році агресивної війни Росії проти України на змаганнях у Москві Світоліна аргументувала престижністю турніру. «Чому я обрала цей турнір, а не Люксембург? Тому що це великий турнір. Для мене було важливо заявитися тут, важливо перемогти», - зазначила Світоліна на прес-сконфереції.

Раніше в 1/8 фіналу Кубка Кремля програла 19-річна українська тенісистка Даяна Ястремська. Вона поступилася бельгійці Кірстен Фліпкенс – 3:6, 6:3, 3:6.

Читайте також: Одразу троє осіб з російського біатлону змінили громадянство

Ястремська встигла в Москві взяти участь у вечірці з нагоди відкриття Кубка Кремля, у якій також брали участь російський прем’єр Дмітрій Мєдвєдєв, відомі пропагандисти та україноненависники Олєг Газманов, Сєргєй Мазаєв, Свєтлана Хоркіна та інші.