Названо склад збірної України на стартові гонки першого етапу Кубку світу з біатлону



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Анастасія Меркушина й Олена Підгрушна Фото: biathlon.com.ua

Зокрема, у Словенію поїдуть Підгрушна, Віта Семеренко та Підручний

У найближчу неділю, 2 грудня, у словенській Поклюці двома змішаними естафетами почнеться офіційний міжнародний сезон у Кубку світу-2018/19.

Як повідомив сайту biathlon.com.ua президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак, тренери жіночої та чоловічої команд визначилися зі складами, які представлять Україну у цих перегонах.

Одиночний мікст

Анастасія Меркушина

Артем Тищенко

Змішана естафета

Віта Семеренко

Олена Підгрушна

Артем Прима

Дмитро Підручний

«Сподіваємося, переїзд до місця змагань для наших спортсменів пройде без форс-мажорів, і наші біатлоністи зможуть дати позитивний старт нового сезону», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, перші гонки сезону відбудуться у неділю о 13:00 і 15:30 за київським часом.