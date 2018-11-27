Названо склад збірної України на стартові гонки першого етапу Кубку світу з біатлону
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Розсилка
Зокрема, у Словенію поїдуть Підгрушна, Віта Семеренко та Підручний
У найближчу неділю, 2 грудня, у словенській Поклюці двома змішаними естафетами почнеться офіційний міжнародний сезон у Кубку світу-2018/19.
Як повідомив сайту biathlon.com.ua президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак, тренери жіночої та чоловічої команд визначилися зі складами, які представлять Україну у цих перегонах.
Одиночний мікст
Анастасія Меркушина
Артем Тищенко
Змішана естафета
Віта Семеренко
Олена Підгрушна
Артем Прима
Дмитро Підручний
«Сподіваємося, переїзд до місця змагань для наших спортсменів пройде без форс-мажорів, і наші біатлоністи зможуть дати позитивний старт нового сезону», - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, перші гонки сезону відбудуться у неділю о 13:00 і 15:30 за київським часом.