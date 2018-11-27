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    Названо склад збірної України на стартові гонки першого етапу Кубку світу з біатлону

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    Анастасія Меркушина й Олена Підгрушна - Названо склад збірної України на стартові гонки першого етапу Кубку світу з біатлону
    Анастасія Меркушина й Олена Підгрушна
    Фото: biathlon.com.ua

    Зокрема, у Словенію поїдуть Підгрушна, Віта Семеренко та Підручний

    У найближчу неділю, 2 грудня, у словенській Поклюці двома змішаними естафетами почнеться офіційний міжнародний сезон у Кубку світу-2018/19.

    Як повідомив сайту biathlon.com.ua президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак, тренери жіночої та чоловічої команд визначилися зі складами, які представлять Україну у цих перегонах.

    Одиночний мікст
    Анастасія Меркушина
    Артем Тищенко

    Змішана естафета
    Віта Семеренко
    Олена Підгрушна
    Артем Прима
    Дмитро Підручний

    «Сподіваємося, переїзд до місця змагань для наших спортсменів пройде без форс-мажорів, і наші біатлоністи зможуть дати позитивний старт нового сезону», - йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, перші гонки сезону відбудуться у неділю о 13:00 і 15:30 за київським часом.

    біатлон Кубок світу Олена Підгрушна Віта Семеренко Артем Прима Дмитро Підручний
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