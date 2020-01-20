Названо вражаючий гонорар Макгрегора за блискавичний бій проти Серроне



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Конор Макгрегор BI

Ірландець отримає майже по 2 мільйони доларів за кожну секунду поєдинку

Знаменитий ірландський боєць змішаного стилю Конор Макгрегор отримає 78 мільйонів доларів за бій проти американця Дональда Серроне, інформує Lad Bible.

Ірландець переміг американця на турнірі UFC у Лас-Вегасі всього за 40 секунд, нокаутувавши високим ударом ноги. Відтак Макгрегор отримає майже по 2 мільйони за кожну секунду поєдинку.

Чистий гонорар ірландця за бій становить всього 3 мільйони. Інша сума сформована з надходжень від продажу трансляцій поєдинку на різних сервісах та платформах.

Відтепер у професіональному здобутку 31-річного Макгрегора 22 перемоги та 4 поразки в 26-ти поєдинках MMA. Сарроне провів уже 51 поєдинок. У нього 36 перемог, 14 поразок та одна нічия.