Конор Макгрегор нокаутував суперника за 40 секунд: відео



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Знаменитий ірландець тріумфально провів бій проти американця Дональда Серроне

Знаменитий ірландський боєць змішаних єдиноборств Коннор Макгрегор тріумфально провів бій проти американця Дональда Серроне.

У поєдинку UFC 246 Макгрегор нокаутував суперника вже за 40 секунд бою.

Conor McGregor (-300):



All it took was 40 seconds to take out Cowboy Cerrone... pic.twitter.com/K70BOA3H0E — The Action Network (@ActionNetworkHQ) January 19, 2020

Конор одразу відправив Серроне в нокдаун високим ударом, а потім добив у партері.

Серроне після поєдинку не брав участі в пресконференції, оскільки його одразу забрали до лікарні.