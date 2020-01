Конор Макгрегор нокаутував суперника за 40 секунд: відео

Знаменитий ірландець тріумфально провів бій проти американця Дональда Серроне

Знаменитий ірландський боєць змішаних єдиноборств Коннор Макгрегор тріумфально провів бій проти американця Дональда Серроне.

У поєдинку UFC 246 Макгрегор нокаутував суперника вже за 40 секунд бою.

Conor McGregor (-300):



All it took was 40 seconds to take out Cowboy Cerrone... pic.twitter.com/K70BOA3H0E