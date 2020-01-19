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    Конор Макгрегор нокаутував суперника за 40 секунд: відео

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    Конор Макгрегор - Конор Макгрегор нокаутував суперника за 40 секунд: відео
    Конор Макгрегор
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    Знаменитий ірландець тріумфально провів бій проти американця Дональда Серроне

    Знаменитий ірландський боєць змішаних єдиноборств Коннор Макгрегор тріумфально провів бій проти американця Дональда Серроне.

    У поєдинку UFC 246 Макгрегор нокаутував суперника вже за 40 секунд бою.

    Конор одразу відправив Серроне в нокдаун високим ударом, а потім добив у партері.

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    Серроне після поєдинку не брав участі в пресконференції, оскільки його одразу забрали до лікарні.

    Конор МакГрегор ММА
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