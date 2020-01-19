Конор Макгрегор нокаутував суперника за 40 секунд: відео
Конор Макгрегор
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Знаменитий ірландець тріумфально провів бій проти американця Дональда Серроне
Знаменитий ірландський боєць змішаних єдиноборств Коннор Макгрегор тріумфально провів бій проти американця Дональда Серроне.
У поєдинку UFC 246 Макгрегор нокаутував суперника вже за 40 секунд бою.
Conor McGregor (-300):— The Action Network (@ActionNetworkHQ) January 19, 2020
All it took was 40 seconds to take out Cowboy Cerrone... pic.twitter.com/K70BOA3H0E
Конор одразу відправив Серроне в нокдаун високим ударом, а потім добив у партері.
Серроне після поєдинку не брав участі в пресконференції, оскільки його одразу забрали до лікарні.